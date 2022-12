März 2020: Mitglied eines medizinischen Teams aus China (re.), das in Italien bei der Bekämpfung des Ausbruchs der damals neuartigen Krankheit Covid-19 half. Foto: dpa/XinHua

Italien, Indien, demnächst die USA – zahlreiche Länder wollen Einreisende aus China erst nach einem Corona-Test ins Land lassen. Vereinzelte Stimmen in Deutschland, der traurige Rest der üblichen Verdächtigen, fordern dies nun auch. Nur, was soll das eigentlich bringen? Die Evolution von Sars-CoV-2 hat eine klare Richtung eingeschlagen mit der Entwicklung immer neuer Untervarianten von Omikron. Mit dem Immunstatus der hiesigen Bevölkerung kann man da gelassen sein. Maßnahmen an Flughäfen für wenige Reisende aus China wären auch merkwürdig, da im Inland fast alles gelockert ist und die Bevölkerung den Rest kaum noch befolgt.

Dass auf dem Flughafen Mailand bei zwei Flügen aus China jeder zweite Passagier positiv getestet wurde, ist natürlich besorgniserregend. Allerdings für China selbst und vor allem die Bürger dort. Dass die Behörden nach der totalen Überwachung in den Blindflug übergegangen sind, ist grob fahrlässig. Es wäre die Aufgabe der Weltgesundheitsorganisation, für mehr Transparenz zu sorgen. Mit PCR-Tests an deutschen Flughäfen wird die sich anbahnende Tragödie in der Volksrepublik nicht aufzuhalten sein.