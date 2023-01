Es sind Neider, die dem Finanzminister sein Haus, sein Auto und seine Frau nicht gönnen. Foto: dpa/Axel Heimken

Große Sorgen muss man sich um den Bundesfinanzminister machen. Christian Lindners Immunität könnte aufgehoben werden, weil er der Badischen Beamtenbank ein paar liebe Worte zu ihrem Jubiläum zukommen ließ. »Die BBBank ist mir von Grund auf sympathisch«, sagte er. Daraus versucht ihm nun die Staatsanwaltschaft einen Strick zu drehen. Denn kurz nach diesem herzlichen Eingeständnis stockte die Bank Lindners Kredit, den er schon zuvor genoss, auf 2,8 Millionen Euro auf.

Was soll daran verwerflich sein? Es ist nicht verboten, ein Geldinstitut sympathisch zu finden. Wer noch nie mit Tränen der Rührung in den Augen an seinen Privatkundenberater bei der Sparkasse gedacht hat, der werfe die erste Hypothek! Und würde nicht jeder eine Organisation sympathisch finden, die einem so viel Geld leiht, dass man sich die geile Villa in Berlin-Nikolassee leisten kann?

Es sind Neider, die dem Minister sein Haus, sein Auto und seine Frau nicht gönnen. Menschen, die wahrscheinlich selbst knietief im Dispo stehen, tun so, als wäre Christian Lindner korrupt, nur weil er der BBBank Zärtlichkeiten ins Ohr haucht. Dabei sollte man die Gefühle der Privatperson Christian Lindner respektieren! Kein Hahn kräht heute mehr danach, wenn Männer Männer lieben oder Frauen Frauen. Aber wenn ein Finanzminister seiner Bank verfallen ist, dann gibt es einen Aufschrei und die Justiz wird hellhörig.

Das ist ungerecht. Denn sein Liebesleben ist ausschließlich eine Angelegenheit des Privatmannes Christian Lindner und sollte nicht in der Presse breitgetreten werden. Deshalb sollte man auch nicht weiter der Frage nachgehen, was an den »exklusiven Abenden« geschah, die Christian Lindner vor 2019 bei der Bank abhielt und für die er mehrere Zehntausend Euro erhielt. Es geht die Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft nichts an, ob Lindner während dieser Veranstaltungen im knappen Latexslip auftrat oder die Gäste Oliven aus seinem Bauchnabel naschen durften.

Selbst wenn Lindner nackt als lebendiger Tisch aufgetreten wäre (bewiesen ist das längst noch nicht!), auf dem man seine Getränke abstellen durfte, und anschließend am Lederarmband durchs Foyer gezogen worden wäre, sollte ihn deswegen niemand verurteilen. Erst recht kein Richter!

Die Liebe zu Banken muss in Deutschland endlich legalisiert werden. Es kann doch nicht sein, dass im Jahr 2023 immer noch Menschen diskriminiert werden, nur weil sie höhere Kredite bekommen als andere und ihre Freude darüber offen aussprechen. Deshalb lasst uns alle Christian Lindner zur Seite stehen! Wir dürfen uns nicht schämen zu sagen, dass die BBBank ein ganz wunderbares Girokonto anbietet, für das man im ersten Jahr nicht mal ein Kontoführungsentgelt zahlen muss. Mit dabei ist die superpraktische VisaDirect Card, für die ebenfalls im ersten Jahr keine Grundkosten fällig werden und mit der Sie 36 Mal weltweit gebührenfrei Geld abheben können.

Falls Sie jetzt wechseln möchten, können Sie den kostenlosen Kontowechselservice der BBBank nutzen. Dieser dauert nur acht Minuten! Das ist doch toll! Oder Sie nutzen die Baufinanzierung mit 3,44 Prozent effektivem Jahreszins und sichern sich für jede erfolgreiche Baufinanzierung eine Prämie in Höhe von 150 Euro! Und das ist nicht alles – die BBBank kann noch viel mehr! Stichwort Vermögensverwaltung oder Fonds!

Wenn Sie mehr über diese Dinge wissen möchten, kommen Sie doch einfach zum nächsten exklusiven Abend der BBBank mit Andreas Koristka.