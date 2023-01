Wenn es weniger Erwerbspersonen gibt, dann wird gesamtgesellschaftlich auch weniger gearbeitet. Doch sagt das nix über die Produktivität der Arbeit aus. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Dieser Tage wird viel vor den angeblich drohenden Folgen des demografischen Wandels gewarnt. Nun prophezeien führende Ökonomen, dass dem Land eine jahrelange Phase schwachen Wachstums bevorstehe. Die Wachstumsraten könnten mittelfristig unter einem Prozent betragen.

Erstmal erscheint diese Vorhersage als logisch. Wenn die geburtenreichen Jahrgänge in Rente gehen, dann gibt es weniger Erwerbspersonen, folglich wird gesamtgesellschaftlich gesehen weniger gearbeitet. Doch wird dabei noch nichts darüber ausgesagt, wie produktiv die eingesetzte Arbeit eingesetzt wird. Dies ist jedoch ein wichtiger Faktor beim Wirtschaftswachstum. Vor allem aber sind langfristige Prognosen immer mit Vorsicht zu genießen. Zu viele unberechenbare Variablen gibt es, die jede Schätzung schnell zunichtemachen können. Das betrifft in diesem Falle zum Beispiel die Migration oder die Erwerbsbeteiligung von Frauen, die beide zu einem Anstieg der gesamtgesellschaftlichen Erwerbstätigkeit führen können. Wer also Prognosen über das Wirtschaftswachstum in fünf Jahren gibt, blickt letztlich nur in die Kristallkugel. Dabei halten Prognosen derzeit keine fünf Monate.