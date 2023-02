Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen Foto: dpa/Friso Gentsch

Angetreten war die Ampel einst als »Zukunftskoalition« – was sich allerdings immer mehr als blanker Zynismus entpuppt. Denn mittlerweile steht das Bündnis vor allem für die Blockade progressiver Politik. Dafür vor allem verantwortlich: die FDP und insbesondere Finanzminister Christian Lindner. Aktuelles Beispiel: die Kindergrundsicherung. Die wird derzeit ganz massiv vom Parteivorsitzenden der Liberalen torpediert – und damit die Zukunftschancen von Millionen armen Kindern hierzulande.

Ist die anhaltende Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland schon an sich eine Schande, ist diese auch – und dieses Argument sollte doch eigentlich auch die FDP begreifen – eine fortdauernde Sabotage am Wirtschaftsstandort Deutschland. So wird armen Kindern durch ihre signifikant schlechteren Startchancen etwa bei Bildung zu oft nicht nur ganz persönlich der Weg verbaut. Die Bundesrepublik und namentlich Herr Lindner, sollte es ihm tatsächlich gelingen, die Kindergrundsicherung zu schleifen, vergeben damit aus rein ideologischen Gründen auch ein Fachkräftepotenzial sondersgleichen.