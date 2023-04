TR29 - Andreas Krämer und Rob Wessel

Die aktuelle Folge von Teller und Rand ist reich an spannenden Themen: Diskutiert werden unter anderem die jüngsten Entwicklungen in den Gesprächen zwischen Iran und Saudi-Arabien, die Gründung des neuen spanischen Linksbündnisses Sumar sowie die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Zudem gibt es ein Gespräch über das Konzept der feministischen Außenpolitik.

Im ersten Teil der Folge sprechen Andreas und Rob über die Gespräche zwischen Iran und Saudi-Arabien, die kürzlich in China stattgefunden haben. Sie diskutieren die Bemühungen beider Länder, ihre Beziehungen zu verbessern und den regionalen Konflikt zu lösen. Außerdem wird das neue spanische Linksbündnis Sumar thematisiert, das bei den nächsten Parlamentswahlen antreten will. Dabei beleuchten die beiden auch die Gründe für das Fehlen der Linkspartei Podemos in der Plattform.

Andreas spricht mit TAZ-Redakteurin Lea Fauth über die Proteste gegen die Rentenreform in Frankreich. Fauth erläutert dabei die Hintergründe der Proteste und die Forderungen der Demonstranten.

Zum Abschluss der Folge führt Rob ein weiteres Interview mit der Bundestagsabgeordneten Merle Spellerberg von den Grünen über feministische Außenpolitik. Dabei werden die Herausforderungen und Möglichkeiten für eine feministische Außenpolitik diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Förderung der Geschlechtergleichstellung in der internationalen Politik.