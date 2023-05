Am Kottbusser Tor war endgültig Schluss, doch schon davor hegten die Polizeikräfte die Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration erfolgreich ein. Foto: dpa/Michael Kappeler

Ein rot beflaggter Frontblock, internationalistische Brigaden, ein standesgemäß vermummter schwarzer Block und dazwischen ein paar Tausend verirrte Party-Demonstrant*innen – auch in diesem Jahr wurde die Revolutionäre 1.-Mai-Demonstration ihrem rituellen Charakter gerecht.

Revolutionär war daran allerdings kaum etwas. Enge Polizeibegleitung lotste den Protestzug von A nach B, derart eingehegt fühlte sich die Versammlungsfreiheit eher nach einer Versammlungsduldung an. Die Demonstrant*innen nahmen sich nicht die Straßen. Die Polizist*innen überließen ihnen widerwillig den Platz – bis zum Kottbusser Tor, wo sie die Teilnehmer*innen in eine Art Kessel mit lediglich zwei Nadelöhrausgängen drängten. Die Polizei nahm damit nicht nur eine Massenpanik in Kauf, sie ließ die Anwesenden auch deutlich spüren: Wir haben die Macht, nicht ihr.

Das staatlich legitimierte Dominanzgehabe brach nach der Demonstration nicht ab. Gerade am linkesten aller Feiertage vertrieben die Beamt*innen, zum Teil gewaltvoll, feiernde Menschengruppen aus der Oranienstraße und Umgebung – angeblich zum Schutz vor Autoverkehr. Doch Videos auf Twitter sprechen eine andere Sprache.

Was bleibt, ist ein Gefühl der Ohnmacht anstatt der Selbstermächtigung. Dabei könnte die 1.-Mai-Demo eine alljährliche Gelegenheit dazu bieten, die vereinte Stärke der Berliner linken Szene zu spüren und ganz im Sinne des Frühlingsanfangs Kraft zu sammeln. Gerade in diesem Jahr hätte sich zudem eine Kampfansage an Schwarz-Rot angeboten.

Mit rund 20 000 Menschen lag es nicht an zu geringer Mobilisierung. Die Veranstalter*innen sollten sich vielmehr fragen, wie sich die Einhegungsstrategie der Polizei durchbrechen lässt. Eine Route durch einen schickeren Kiez mit weniger Partyvolk, ein Sternlauf mit gemeinsamen Endpunkt und Stationen, die nicht so einfach abzuriegeln sind wie der Kotti: Das wären nur ein paar Ideen, um im nächsten Jahr nicht wieder ohnmächtig im Kessel zu landen.