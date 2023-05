Kaiserdamm in Berlin: Linke gegen Baustopp für Radwege

Irgendwo muss der Verkehr des achtspurigen Kaiserdamms ja hin ausweichen Foto: imago/Stefan Zeitz

Andere Prioritäten setzen: So dürfte das Motto der Linken in Charlottenburg-Wilmersdorf lauten. Weil es auf dem Kaiserdamm zu einer Havarie kam und die Hauptachse auf der Höhe des Sophie-Charlotte-Platzes komplett gesperrt werden musste, verlagert sich der Verkehr. Ein halbes Jahr könnten die Reparaturarbeiten im Untergrund dauern. Das Bezirksamt hat, bis genau klar ist, wie der Verkehr in dieser Zeit umgeleitet wird, vorerst Radwegeprojekte ausgesetzt. Das betrifft zum einen die Einrichtung eines Pop-up-Radwegs auf dem Spandauer Damm. Zum anderen wird die Verstetigung des Radwegs auf der Kantstraße erst einmal nicht angegangen.

Frederike-Sophie Gronde-Brunner von der Linksfraktion in der Bezirksverordetenversammlung kritisert das. »Statt auf die Sperrung mit dem Stopp laufender Radwegeprojekte auf der Kantstraße und dem Spandauer Damm zu reagieren, muss das Bezirksamt im Gegenteil die seit Jahren stockende Verkehrswende im Bezirk voranbringen«, sagt sie. Gronde-Brunner unterstützt aber den Vorschlag, Parkplätze am Olympiastadion und im ICC-Parkhaus für Pendler freizugeben und einen Shuttle-Service einzurichten, um das Verkehrsaufkommen im Berliner Westen zu minimieren. »Die auf Monate andauernde Verkehrsbelastung der Kieze rund um den vollgesperrten Kaiserdamm zeigt deutlich: Das Verkehrsaufkommen in der City West ist viel zu hoch«, so die Linke-Politikerin.

Verkehrslenkende Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Die Senatsverkehrsverwaltung, der Bezirk und die Wasserbetriebe arbeiten derzeit aber noch an einem Verkehrskonzept für die Zeit der Sperrung. Man wolle dann auch weiterhin beobachten, ob es zu Ausweichverkehr in die umliegenden Wohngebiete komme, und gegebenenfalls verkehrslenkend eingreifen, sagt Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung. »Es ist und bleibt dabei ein Problem, dass leistungsfähigere Ausweichrouten wie die Kantstraße oder die Otto-Suhr-Allee selbst schon belastet sind. Den Verkehr auf einer Magistrale wie dem Kaiserdamm kann man nicht folgenlos umleiten.«