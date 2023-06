Persischer Golf ohne Großmacht

Kriegsschiffe fahren auf dem Golf von Oman in Richtung der iranischen Küste. Der Iran führt regelmäßig Marinemanöver mit Russland und China im Indischen Ozean durch. Foto: dpa/Iranian Army/AP | Uncredited

Der Iran hatte es eilig, seine Botschaft in Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad am Dienstag wieder zu öffnen. Im Blick hat er ein strategisches Ziel: Westliche Staaten sollen hinausgedrängt werden aus der Region um den Persischen Golf und das Arabische Meer, allen voran die USA. Deren 5. Marineflotte liegt in Bahrain vor Anker. »Die Islamische Republik Iran und die Länder südlich des Persischen Golfs sind in der Lage, zusammenzuarbeiten, um die Sicherheit des Persischen Golfs, der Straße von Hormuz und des Golfs von Oman zu gewährleisten«, sagte der Stabschef der iranischen Streitkräfte, Mohammad Bagheri, am 21. Mai bei einer Pressekonferenz, »wir brauchen keine Ausländer.«

Dafür müssen die Golf-Anrainer kooperieren, die Normalisierung der Beziehungen ist der erste Schritt. Am Samstag verkündete der Iran schon eine neue Marine-Allianz mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE), Oman, Katar, Irak und Indien; aus den angeblichen Partnerländern gab es keine Bestätigung. Ende Mai hatten sich die VAE aus einer US-geführten Marine-Truppe zurückgezogen, die den Schiffsverkehr im Persischen Golf sichern soll. Das Bild vervollständigt sich.