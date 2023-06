Gewissen der Nation

Foto: AFP/ZACH GIBSON

Cornel West ist eine Institution der US-Linken: Der radikale Philosoph gehört seit Jahrzehnten zu den profiliertesten Stimmen gegen Krieg, Ausbeutung und Gewalt in den USA. Bereits als Schüler war er in der Bürgerrechtebewegung aktiv, inspiriert von Malcolm X und der Black Panther Party. West, der sich als »nichtmarxistischen Sozialisten« beschreibt, war lange Ehrenvorsitzender der Democratic Socialists of America. Auch als Kulturkritiker machte er sich einen Namen – dabei scheut er den Dialog mit Konservativen nicht, sondern sucht ihn explizit. Aus Harvard, wo er jahrelang lehrte, verabschiedete er sich 2021 – man wollte ihn nicht zum Professor machen. Nun will er US-Präsident werden.

West wollte zunächst für die eher lose Bewegung Movement for a People’s Party antreten, in welcher sich verschieden enttäuschte Linke und ehemalige Anhänger des Präsidentschaftskandidaten Bernie Sanders versammelt hatten (West hatte Sanders lautstark unterstützt). Allerdings ist die People’s Party formal gar nicht als Partei registriert. »Ich bin für die großartige Arbeit der Freiwilligen in der People’s Party sehr dankbar«, erklärte West im Podcast »The Katie Halper Show«. »Es war aber einfach intern so viel los, wir mussten das Wesentliche im Fokus behalten.« Nick Brana, der Vorsitzende der People’s Party, war 2022 mit Vorwürfen konfrontiert worden, er habe Mitarbeiterinnen sexuell belästigt. Seither kommt die Organisation nicht zur Ruhe.

West will nun stattdessen Kandidat der Grünen Partei werden – diese habe etablierte Strukturen und sei in mehr Bundesstaaten als Partei registriert. »Jede Kandidatur, die versucht, das Imperium zu übernehmen, um es zu zerstören, muss Teil einer Bewegung sein«, erklärte der 70-jährige West. Seine Kampagne dürfte auch auf Kritik stoßen – viele Demokraten machen immer noch den grünen Kandidaten Ralph Nader für den Sieg von George W. Bush über Al Gore im Jahr 2000 verantwortlich. Doch Cornel West lässt sich so leicht nichts sagen – der radikale Professor geht seit Jahrzehnten seinen eigenen Weg auf der US-amerikanischen Linken.