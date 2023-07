Investigativjournalistin Jelena Milaschina in Grosny überfallen

Die russische Journalistin Elena Milaschina nach dem Überfall in einem Krankenhaus in Grosny, inzwischen ist sie nach Moskau verlegt worden. Foto: AFP/Sergei Babinets

Zwei Listen sagen alles über die bekannte russische Investigativjourmalistin Elena Milaschina von der »Nowaja Gaseta«. Für ihre mutige Arbeit ist Milaschina von der Union der Journalisten Russlands, Human Rights Watch, der Moskauer Helsinki Gruppe, dem US-amerikanischen Außenministerium und der Zeit-Stiftung geehrt worden. Von ihrem Mut zeugt eine andere lange Liste. 2006 war sie im nordossetischen Beslan überfallen worden, 2012 hatten sie Unbekannte in dem Moskauer Vorort Balaschicha zusammengeschlagen und ausgeraubt. 2015 gingen die ersten Morddrohungen bei ihr ein. 2020 wurde sie und ihre Anwältin Maria Dubrowina in einem Hotel in der tschetschenischen Hauptstadt Grosny überfallen.

Am 4. Juli 2023 attackierten maskierte Männer Elena Milaschina und den

Rechtsanwalt Alexander Nemov in Grosny. Nun sind einige ihrer Finger

gebrochen. Milaschina war nach Tschetschenien geflogen, weil sie vom Prozess gegen Zarema Musajewa berichten wollte. Musajewa, Frau des

ehemaligen Richters des Obersten Gerichts von Tschetschenien Sajdi

Jangulbajew, war Anfang 2022 aus ihrer Wohnung in Nischni Nowgorod von

tschetschenischen Sicherheitskräften entführt worden. Zuvor hatte

Republik-Chef Ramsan Kadyrow auf seinem Telegram-Kanal der Familie von

Sarema Musajewa mit Verhaftung und Tod gedroht.

Im Westen ist man des Lobes voll für Milaschina. Dass diese auch den Westen kritisiert, wird gerne ignoriert. Im April 2021 hatte Milaschina den Deutsch-Französischen Menschenrechtspreis aus Protest gegen die Abschiebung des Tschetschenen Magomed Gadajew von Paris nach Moskau zurückgegeben. Die Abschiebung von Gadajew, so zitierte der russische Dienst der Deutschen Welle die Journalistin im April 2021, sei Ausdruck eines »Faschismus im Alltag«. Mit dieser Abschiebung, so Milaschina, hätten die europäischen Politiker »jegliches moralisches Recht, Russland zu kritisieren, verloren«.