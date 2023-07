Humboldt-Forum: Ex-Finanzsenator fordert Ausstieg

Klassisches Symbolbild: Dunkle Wolken ziehen über der Kuppel des Humboldt-Forums auf. Foto: dpa/Paul Zinken

Nach erneuter Kritik am Humboldt-Forum werden Rufe nach politischen Konsequenzen laut. Daniel Wesener, der Sprecher für Kulturfinanzierung der Grünen-Fraktion im Abgeordnetenhaus, wird hier deutlich: »Ich bin an einem Punkt, an dem ich sage, das Land Berlin sollte sich da in der Tat zurückziehen«, sagt Wesener zum nd-Newsletter »Muckefuck«. Die vielen Akteure am Humboldt-Forum – die hauseigene Stiftung, das Land Berlin, der Förderverein, der Intendant – würden sich immer wieder gegenseitig blockieren. Der »Gemischtwarenladen« Humboldt-Forum, sagt Ex-Finanzsenator Wesener.

In der vergangenen Woche hatte das in der Stadtschloss-Attrappe ansässige Museum den Abbruch eines geplanten Kunstprojekts bekannt gegeben. Gegenstand der Aktion sollte ein an der Kuppel des Hauses angebrachtes Bibelzitat sein: »Es ist in keinem andern Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind.« Ziel des Kunstprojekts war es, das Spruchband mittels LED-Technik zu überstrahlen und so die im Zitat geforderte Unterwerfung unter das Christentum kritisch zu hinterfragen. In seiner Begründung für den Abbruch beruft sich das Humboldt-Forum auf eine Verdopplung der ursprünglich eingeplanten Kosten auf eine Summe »im hohen dreistelligen Bereich«. Der »Spiegel« berichtete von insgesamt 680 Millionen Euro.

Auch angebrachte Tafeln zur Erläuterung des Kuppelspruchs sorgten nun für Aufregung. Der Publizist Max Czollek warf dem Humboldt-Forum vor, eine vorherige ausdrückliche Distanzierung vom christlichen Herrschaftsanspruch entschärft zu haben. In der neuen Erläuterung heißt es, dass das Spruchband »nicht als programmatische Aussage des Hauses« gilt. Die im Humboldt-Forum beheimateten Institutionen würden die »gesellschaftliche Problematik« hinter den Aussagen jedoch anerkennen und sich kritisch mit ihnen auseinandersetzen.

Gegenüber »Muckefuck« teilt Museumssprecher Michael Mathis mit: »Im Februar wurden diese Tafeln überhaupt erst aufgestellt – mit einer Fassung, die sich von einer früheren Fassung leicht unterscheidet.« Über den Text sei in verschiedenen Gremien beraten worden, schließlich habe man sich für die Umformulierung entschieden. Weitere künstlerische Projekte würden künftig zur Auseinandersetzung mit der Thematik beitragen.

Grünen-Politiker Wesener stellt das nicht zufrieden. Zwar zeugten einige Projekte von guten Ansätzen, sich mit der Geschichte des Stadtschlosses auseinanderzusetzen. Doch: »Am Ende fällt man eben immer wieder durch andere Dinge auf.« Spätestens seit der Debatte um das goldene Kreuz auf der Kuppel des Hauses sei offensichtlich geworden, dass es ein grundlegendes Problem am Humboldt-Forum gebe. Hinzu kämen Spender »mit einschlägigem Hintergrund«.

Das abgesagte Kunstprojekt sei, so Wesener, der fortgesetzte Akt eines Trauerspiels. »Es besteht ein Missverhältnis zwischen dem finanziellen Aufwand, den man für das ganze Humboldt-Forum betrieben hat, und der Aussage, dass diese künstlerische Intervention jetzt doch zu teuer war.« Dem mehr als 640 Millionen Euro teuren Bau diagnostiziert er zudem einen »Geburtsfehler«: Schon allein dessen Raumkonzeption sei nicht für Ausstellungen gedacht. Zur Rettung des Kulturorts als Ganzes fehle es ihm an Fantasie. Die Verwaltung von Kultursenator Joe Chialo bat mit Blick auf den vollen Terminkalender des CDU-Politikers um Verständnis dafür, dass Fragen hierzu derzeit nicht beantwortet werden können.