Foto: dpa/Philipp Znidar

Keiner käme auf die Idee, jemanden, der die Grundschule ohne Abschlusszeugnis verlassen hat, zum Bildungsminister zu machen. Niemand würde einen Kannibalen ins Ministerium für Ernährung berufen. Aber Berlin ist, wenn man einen, der als Manager Mitschuld an der Dudelei der Kelly Family trägt, zum Kultursenator macht.

Joe Chialo, 1970 als Sohn tansanischer Eltern in Bonn geboren, besuchte eine katholische Ordensschule in Köln, studierte ein paar Semester Gesellschaftswissenschaften und entdeckte dann die Musik für sich. Zunächst Sänger einer Hardrockformation, wechselte er bald die Seiten und verdingte sich als Manager bei Universal Music. Er arbeitet unter anderem mit den seemännischen Schunkelmusikanten von Santiano und der Leinwandnervensäge Matthias Schweighöfer.

Auch politisch war Chialo unstet. In den 90er Jahren war er, ein Bewunderer Joschka Fischers, Grünen-Mitglied. Als die Partei auch den letzten Rest des Anstandspazifismus fahren ließ, war es ihm nicht genug der Bomben auf Belgrad, und er trat aus. Nach Angela Merkels Agieren in der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 – jenes Jahr, das sich laut Bundeskanzlerin a. D. keinesfalls wiederholen dürfe – erwarb Chialo ein CDU-Parteibuch. Und machte rasch Karriere: 2021 bewarb er sich in Berlin-Spandau um ein Direktmandat für den Bundestag, unterlag allerdings; er war Teil des Schattenkabinetts von Armin Laschet und gehört seit vergangenem Jahr dem Bundesvorstand an.

Nun probiert er es also als Berlins Kultursenator. Wie sein Regierender Bürgermeister auf seinen Vornamen reagiert hat, ist nicht bekannt. Aber Chialo stehen so einige Herausforderungen bevor. Hier geht es nicht nur um sein gewohntes Metier, radiotaugliche Gute-Laune-Musik, sondern um Institutionen, auf die das ganze Land blickt. Und gab’s das nicht schon mal, ein Musikmanager als Oberboss der Berliner Kultur? Tim Renner hatte der Volksbühne immerhin eine Dauerkrise beschert. Zwischen Hochkultur und kultureller Bildung, inklusivem und anspruchsvollem Angebot wird Chialo sich gekonnt bewegen müssen. Viel Glück!