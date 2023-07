USA-China: Reden bleibt Silber

US-Finanzministerin Janet Yellen im Gespräch mit chinesischen Wirtschaftswissenschaftlerinnen in Peking Foto: dpa/AP POOL/Mark Schiefelbein

Gefühlt alle paar Tage stellen sich die Beziehungen zwischen den USA und China etwas anders dar. An diesem Wochenende etwas weniger konfrontativ. Beim Besuch von Janet Yellen in Peking war viel von direkter Kommunikation und mehr Kooperation die Rede. Als US-Finanzministerin und Ex-Notenbankchefin weiß sie natürlich, dass die beiden größten Volkswirtschaften trotz in Teilen beinharter Konkurrenz eng miteinander verflochten sind und Finanzstabilität brauchen. Kein Zufall ist, dass Yellen wie auch die chinesische Seite ein gemeinsames Vorgehen gerade in Sachen Klimawandel eruieren. Dieser ist nicht nur eine gemeinsame Bedrohung, sondern auch zu einem der zentralen wirtschaftlichen und finanziellen Faktoren geworden.