Betrieb auf Verschleiß

Lager für Elektroschrott in Hamburg-Rothenburgsort Foto: IMAGO / Joerg Boethling

Ab Monatsanfang ist die Menschheit im Dispo, was den globalen Ressourcenverbrauch anbelangt: Der Erdüberlastungstag am 2. August führt vor Augen, dass wir die Ökosysteme des Planeten massiv überbeanspruchen. Immerhin hat sich dessen Datum in den vergangenen Jahren minimal nach hinten verschoben, was eine leichte Entspannung der Situation suggeriert. Doch für eine Entwarnung wäre es viel zu früh.

Es mangelt nicht an praktischen Vorschlägen, wie man menschliche Aktivitäten wieder in Einklang mit den ökologischen Grenzen des Planeten bringen könnte: Die globale Energiewende muss an Fahrt gewinnen, Städte anders geplant und gebaut werden, der Auto- und Flugverkehr eine andere Rolle einnehmen, ressourcenintensive Güter wie Fleisch gerecht verteilt und in Maßen konsumiert werden, Produkte langlebiger und besser reparierbar werden. Die Politik tut sich unter kapitalistischen Bedingungen aber schwer, konstruktive Lösungsansätze zu verfolgen.

Unser Wirtschaftssystem verteilt global wie regional Güter auf Grundlage der Zahlungsbereitschaft der Kund*innen, nicht des tatsächlichen Bedarfs. Für Angehörige der oberen Mittelschicht, die auf Bio- und Ersatzprodukte ausweichen können, ist es einfach, Verzicht zu predigen, während Geringverdiener*innen sich nicht einmal das Nötigste leisten können. Ebensowenig ist ein auf kurzfristige Profite getrimmter Finanzmarkt und ein kaputtgespartes Gemeinwesen in der Lage, die langfristigen Investitionen in Infrastruktur und den Umbau der Industrie in der notwendigen Größenordnung anzugehen. Forschung und Entwicklung werden sträflich vernachlässigt. Doch eine global gerechte Ressourcenverteilung lässt sich nur gemeinsam erreichen. Der Kapitalismus stößt hier an seine Grenzen.