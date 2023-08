Grenzgängerei auf der 105. nd-Wanderung

Die Sandmännchen-Statue, ein Wegepunkt auf der Wanderung 2023 Foto: nd/Ulrike Kumpe

Nach unserer letzten Herbstwanderung durch den Tegeler Forst geht es auch in diesem Jahr wieder in die Natur. Die Wanderung beginnt im wunderschönen Erpetal, während das Ziel uns ins Wuhletal führt! Bei der letztjährigen nd.Wanderung hatten wir auf Ihren Wunsch hin versprochen, dass es wieder einmal in den Bezirk Marzahn-Hellersdorf geht. Der Start liegt im Wasserbezirk Köpenick, denn zweimal durch das Wuhletal zu wandern mit nur wenigen Jahren Abstand, das braucht auch niemand. Daher führt der Weg in diesem Jahr entlang des Neuenhagener Mühlenfließes, vorbei an einem echten Highlight, der Sandmännchen-Statue in Mahlsdorf, bis zu unserem Ziel, der Gaststätte »Daheim« in der Kleingartenanlage »Kaulsdorfer Busch« in Marzahn-Hellersdorf.

Auch in diesem Jahr werden wir Ihnen wieder eine Reihe von Fragen stellen, die Sie leicht beantworten können, wenn sie das »nd« aufmerksam lesen. Der Gewinn wird, ganz nach Tradition, ein bequemes und gut aussehendes Fahrrad sein. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten und neuen Genoss*innen! Ab 9 Uhr können Sie am S-Bahnhof Hirschgarten loswandern – dort geben wir bis 11 Uhr die Startkarten aus.

Um eine möglichst breite Beteiligung zu ermöglichen, wird es verschiedene Routen geben. Die Strecke unmittelbar am Neuenhagener Mühlenfließ ist für Menschen, die auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, nicht begeh- bzw. befahrbar. Die genaue Streckenführung wird rechtzeitig bekannt gegeben. Zudem werden wieder Wegweiser die Route markieren. Hoffentlich bleiben in diesem Jahr die Schilder an Ort und Stelle, sodass nicht lange nach dem Weg gesucht werden muss.

Auf dem letzten Drittel der Strecke liegt die Sandmännchen-Statue. Wer kennt sie nicht, die Figur aus dem Vorabendprogramm des DDR-Fernsehens, nach dem es, als man noch klein war, hieß: Ab ins Bett! Und vielleicht erinnern Sie sich, welche Tricks Sie oder Ihre Kinder und Enkel angewendet haben, um dem Sand zu entkommen und noch nicht schlafen gehen zu müssen. Das Augenzukneifen war noch die unkreativste Methode, mit der man nie durchkam.

Zum Sandmännchen gehörten selbstverständlich der Kobold Pittiplatsch, die Ente Schnatterinchen, Frau Elster und Herr Fuchs. Und Kennerinnen und Kennern sagen auch die Namen Mautz, Hoppel und Borstel etwas: eine Katze, ein Hase und ein junger Igel, die in den frühen Folgen die Gute-Nacht-Geschichten bevölkerten. Wer sich diese Folgen wieder einmal ansehen möchte, findet sie auf Youtube.

Doch genug in Kindheitserinnerungen geschwelgt, weitere ausführliche Informationen folgen in den nächsten Wochen, hier auf der nd.Commune-Seite oder online unter dem Schlagwort »nd-Wanderung«. Jetzt bleibt erst einmal nur zu hoffen, dass das Wetter uns wohl gesonnen ist und die Wanderung an einem schönen herbstlichen und sonnigen Septembertag stattfinden kann. Damit der Weg entlang des Neuenhagener Mühlenfließes mit seinen Weiden ein besonderer Genuss wird.

nd.Wanderung Termin: Sonntag, 17. September 2023



Start: S-Bahnhof Hirschgarten; 9 bis 11 Uhr

Ziel: Gaststätte »Daheim«, Kaulsdorfer Busch;

11 bis 13 Uhr



Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 030 / 29 78-16 15 oder per E-Mail unter marketing@nd-online.de gern zur Verfügung!



Wir bitten Sie um eine Anmeldung. Diese kann ganz bequem online erfolgen unter:

dasnd.de/wanderung105