Kipppunkt erreicht

An einem schwarzen Brett mit der Überschrift »Wohnungsbörse« an der Universität Potsdam sind keine Wohnungsanzeigen aufgehängt. Nur wenige Studierende in Potsdam bekommen über das Studentenwerk eine Bleibe. Der Rest muss auf dem freien Markt nach einer bezahlbaren Unterkunft suchen.

Foto: dpa/Monika Skolimowska