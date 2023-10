Foto: nd

Wie steht es um die nd.Genossenschaft? Um diese Frage dreht sich am 7. Oktober 2023 im refugio in der Lenaustr. 3-4 in Berlin-Neukölln alles. Auf der 3. Generalversammlung wird es wie schon im Juni um den Jahresabschluss 2022 gehen. Und wir wollen selbstverständlich ausführlich über den Stand der Rettungskampagne informieren. Eine zweite Frage, um die es dann gehen wird, ist: Wie geht es weiter, wie wollen wir die Zukunft im »nd« gestalten.

Der Kaffee wird für Sie ab 10.30 Uhr bereitstehen. Da der offizielle Teil bis 15.00 Uhr geht, wird es zum Mittag Suppe geben. Es soll schließlich niemand hungrig in wichtige Diskussionen gehen.

Wichtige Informationen können Sie bereits vorab in unserem Mitgliederbereich einsehen. Einige von Ihnen konnten sich nicht einloggen. Wir arbeiten daran, Ihre E-Mail-Adressen zu überprüfen, um die individuellen Probleme beheben zu können. Wir melden uns bei Ihnen noch vor der Generalversammlung zurück, bitten Sie aber um etwas Geduld. Um in den Mitgliederbereich zu gelangen, benötigen wir von Ihnen eine E-Mail-Adresse. Noch immer haben nicht alle Genossinnen und Genossen diese bei uns hinterlegt. Falls Sie also beim Login scheitern, kann dies auch daran liegen, dass uns noch keine E-Mail-Adresse von Ihnen vorliegt. Fragen Sie einfach bei uns nach. Worum wir Sie außerdem bitten möchten, ist eine Anmeldung, damit wir etwas besser planen können. Anmelden können Sie sich mittels Kurzlink: dasnd.de/Generalversamlung1023. Ansonsten sind wir auch telefonisch unter 030/29781615 zu erreichen.

Tagesordnung

10.30 Uhr Ankommen bei Tee oder Kaffee

11.00 Uhr Eröffnung der Versammlung durch den Aufsichtsrat

11.10 Uhr Bericht des Vorstands über den Jahresabschluss 2022 sowie Lage, Entwicklung und Ziele der Genossenschaft

11.30 Uhr Bericht des Aufsichtsrats über die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 sowie Kommentar zum Bericht des Vorstands

11.45 Uhr Aussprache

12.30 Uhr Pause mit Suppe

13.30 Uhr Feststellung des Jahresabschlusses 2022

13.40 Uhr Beschlussfassungen zum Geschäftsjahr 2022 a) Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses b) Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands c) Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats

14.00 Uhr Zukunft der nd.Genossenschaft, a) Maßnahmen und Planung des Vorstands, b) Kommentar des Aufsichtsrats, c) Aussprache

15.00 Uhr Ende der Generalversammlung

Wir freuen uns auf Sie.