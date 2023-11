Immer mehr Menschen ohne Bleibe

Im Homeplanet-Hostel im Leipziger Stadtteil Connewitz besucht der im vorigen Jahr noch obdachlose 51-jährige Ralf Mertes (M.) den 39-jährigen Michael Schönrock (l.) und den 50-jährigen Wladimir in ihrem Zimmer. Das Hostel stellt eine Etage für wohnungslose Menschen zur Verfügung, kostenlos – mit Frühstück und Abendbrot. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Die Bundesregierung hatte sich eigentlich vorgenommen, die Wohnungslosigkeit bis 2030 zu überwinden. Doch die aktuellen Zahlen der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) weisen in eine andere Richtung: Demnach ist nämlich die Zahl der wohnungslosen Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das lag vor allem am Zuzug von Menschen aus der Ukraine, die vor dem Krieg in ihrem Land geflohen sind. Im Verlauf des Jahres 2022 waren in Deutschland 607 000 Menschen ohne eigene Unterkunft, teilte die BAGW am Mittwoch auf Grundlage eigener Hochrechnungen mit. Das waren im Jahresvergleich deutlich mehr als 2021, als 383 000 Wohnungslose gezählt wurden.

Bei Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit gab es mehr als doppelt so viele Betroffene innerhalb eines Jahres. Denn als »wohnungslos« werden in der Statistik auch jene gezählt, die in Flüchtlingsheimen untergebracht sind. Aber auch bei den deutschen Wohnungslosen stieg die Zahl der Betroffenen um fünf Prozent. Noch zeigt also das Bemühen der Bundesregierung, die Wohnungslosigkeit einzudämmen, keine Wirkung.

Werena Rosenke, Geschäftsführerin der BAGW, sieht als Grund für den Anstieg der Zahlen vor allem die wirtschaftlich schwierige Situation: »Inflation, gestiegene Kosten und steigende Mieten belasten einkommensschwache Haushalte in Deutschland.« Dies führe zu Armut, Mietschulden und Wohnungsverlust. »Besonders gefährdete Gruppen sind einkommensarme Ein-Personen-Haushalte, Alleinerziehende und kinderreiche Paare.«

Die Daten der BAGW zeigen bei Wohnungslosen mit deutscher Staatsbürgerschaft verschiedene Ursachen für die Wohnungslosigkeit: 57 Prozent der Betroffenen verloren die Wohnung aufgrund einer Kündigung. Weitere wichtige Auslöser waren mit 21 Prozent Miet- und Energieschulden, mit 20 Prozent Konflikte im Wohnumfeld sowie mit 16 Prozent Trennung oder Scheidung. Nichtdeutsche Wohnungslose hätten mehrheitlich in Deutschland noch nie eine Wohnung gehabt. Der Hauptauslöser ist ihre Flucht.

Der fehlende bezahlbare Wohnraum bleibe nach wie vor der Hauptgrund für die Wohnungsnot in Deutschland, erklärte Rosenke. »Deutsche wie nichtdeutsche Wohnungslose können daher nicht angemessen mit eigenem bedarfsgerechten Wohnraum versorgt werden.« Durch das Auslaufen von Sozialbindungen bei gleichzeitig niedrigen Neubauraten sinke der Anteil der verfügbaren Sozialwohnungen dramatisch. Nach Berechnungen der BAGW habe es 1989 noch mehr als 1,8 Millionen Sozialwohnungen gegeben, jetzt dagegen nur noch 1,09 Millionen.

Mit 100 000 Sozialwohnungen pro Jahr, wie es die Ampel-Regierung versprochen hat, könne dem Mangel an bezahlbaren Wohnungen nicht ausreichend gegengesteuert werden, meinte Rosenke. Zusätzlich zu den Sozialwohnungen würden weitere 100 000 bezahlbare Wohnungen benötigt. Entstanden seien in den letzten Jahren allerdings jeweils nur etwa 25 000 sozialgebundene Wohnungen, »die nicht einmal das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestandes durch Auslaufen der Bindungen kompensieren können«, erklärte Rosenke. »Deswegen muss die Bundesregierung die Neue Wohngemeinnützigkeit jetzt einführen.« Angekündigt hatte sie das bereits beim Wohnungsgipfel im Kanzleramt.