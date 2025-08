Notorischer Schläger

Foto: IMAGO/Anadolu Agency/Thomas Krych

Den Segen von Elon Musk hat er: Der Tesla-Milliardär fordert auf seiner Plattform X »Free Tommy« und meint damit Stephen Yaxley-Lennon, der sich Tommy Robinson nennt und einer der bekanntesten Rechtsextremen in England ist. Der 42-Jährige führte die English Defence League und war Anhänger der British Freedom Party. Immer wieder hetzt er gegen Einwanderer und Muslime. Deshalb war sein Twitter-Account gesperrt – bis Musk 2022 den Kurznachrichtendienst übernahm und Robinson wieder freischaltete. Offenbar handelt es sich um zwei Brüder im Geiste.

Festgenommen wurde Robinson Anfang der Woche wegen einer Schlägerei am Londoner Bahnhof St Pancras. In den sozialen Medien kursierte ein Video vom 28. Juli, das Robinson neben einem am Boden liegenden und offenbar verletzten Mann zeigt. Robinson ist zu hören, wie er behauptet, aus Notwehr gehandelt zu haben. Bevor die Polizei Robinson festsetzen und befragen konnte, gelang ihm die Ausreise nach Teneriffa. Erst bei seiner Rückkehr nach Großbritannien erfolgte der Zugriff der Polizei. Seitdem sitzt Robinson in Gewahrsam. Es bestehe der Verdacht der schweren Körperverletzung, teilte die Polizei mit.

Es ist nicht das erste Mal, dass Robinson inhaftiert wurde. Immer wieder stand er vor Gericht – oft wegen Körperverletzung und Landfriedensbruchs, aber auch wegen Betrugsdelikten oder Drogenbesitzes. Mehrmals musste er Haftstrafen absitzen.

Selbst der Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage hat sich von Robinson distanziert und wirft ihm Nähe zu Kriminellen vor. Musk schaut offenbar nicht so genau hin – er unterstützt beide: Farage und Robinson.