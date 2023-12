Daten löschen? Zur Not mit dem Nagel

Unsere Leserin Gudrun Hübner fragt, was mit SMS- und E-Mail-Daten passiert, wenn man sie auf dem Computer oder Handy gelöscht hat. Sind sie wirklich weg – oder hat noch jemand Zugriff darauf?

Das kommt drauf an. SMS sind in der Regel nach 48 Stunden weg – zumindest bei der Telekom nach deren Angaben. Länger werden auch keine Zustellversuche gemacht an Telefone, die gerade nicht erreichbar waren. Aber es soll Anbieter geben, die solche Nachrichten mehr als 60 Tage aufbewahren.

So lange, bis die Nachricht zugestellt ist?

Das ist die Grundidee, ja. Anders ist es bei Mails, bei denen mehrere Server beteiligt sind. Also der des Absenders und der des Empfängers.

Sind SMS auf dem Handy gespeichert, also im Gerätespeicher bzw. auf einem Chip, oder auf einem Server?

In der Regel nur auf den Geräten, die sie gesendet bzw. empfangen haben. Das Gute an der SMS ist auch: Dabei werden nicht wie bei neueren Messengerdiensten die Kontaktlisten von deinem Handy zu irgendeinem Provider hochgeladen. Letzteres ist datenschutzrechtlich zumindest in Europa hochproblematisch.

Wie werden die Botschaften bei den neueren Netzwerken – Signal, Telegram, Tiktok und so weiter – gespeichert?

Diese Inhalte laufen über Server. Dort werden sie mit Sicherheit zumindest bei einigen Anbietern auch gescannt, zumindest wenn sie werbefinanziert laufen. Also wenn sie – auf den ersten Blick – kostenlos sind. Man bezahlt dann mit seinen Daten. Die werden daraufhin ausgewertet, welche Werbebotschaften beim einzelnen Nutzer am besten ankommen müssten. Deshalb das Interesse von Firmen an Künstlicher Intelligenz – damit geht das noch viel genauer.

Im Unterschied zu SMS können die Nutzer bei Mails entscheiden, wie und wo sie die speichern. Das hängt vom Programm ab, das man benutzt, oder?

Es hat eher etwas damit zu tun, mit welchem Mail-Protokoll man die Nachrichten empfängt. Wenn du deine Mails mit verschiedenen Geräten lesen willst, wirst du in der Regel das Protokoll Imap eingestellt haben; dabei bleiben die Mails erst mal auf einem Server liegen. Wenn du aber nur ein Endgerät benutzt, ist das ältere Pop3-Protokoll besser. Damit kannst du die Mails auf deinen Rechner runterladen, und damit sind sie vom Server gelöscht.

Viele haben heutzutage mehrere Geräte.

Die meisten lesen ihre Mails sowieso im Browser. Und dann ist es wie gesagt so, dass die Mails lange gespeichert bleiben, wenn du nicht aufräumst.

Ist es eigentlich umständlich, Nachrichten zu verschlüsseln?

Bei SMS geht das gar nicht, soweit ich weiß. Bei Mails ist das machbar, aber ich kenne kein Client-Programm, wo verschlüsseltes Senden und Empfangen komfortabel integriert ist. Wenn doch, kostet das etwas.

Warum ist es so schwierig, Daten von Handys oder digitalen Kameras endgültig und spurlos zu löschen?

Bei herkömmlichen magnetischen Festplatten gibt es eine Art Inhaltsverzeichnis. Das zeigt an, wie die Daten auf der Festplatte verteilt sind. Die Dateien werden nicht zwangsläufig im Stück abgelegt, sondern da, wo gerade Platz ist. Wenn du auf einer Festplatte Daten löschst, verschwindet nur der Eintrag im Inhaltsverzeichnis. Die Daten bleiben, bis sie durch neue überschrieben sind. Bei den chipbasierten Massenspeichern ist dieses Prinzip geblieben, aber weil die Speicherzellen dort einem gewissen Verschleiß unterliegen, gibt es eine bestimmte Anzahl an Speicherzellen als Reserve. Dadurch wird gezieltes Löschen aufwendig.

Klingt ziemlich kompliziert.

Es gibt eine sichere Methode, Daten zu vernichten, die ein ehemaliger IT-Kollege vom »nd« praktiziert hat: Man schlägt einen Nagel durch die alte Festplatte. Dann ist sie definitiv nicht mehr lesbar.