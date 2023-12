Übertrieben und untertrieben

Sie kann wieder gute Dienste leisten. Foto: dpa/Daniel Karmann

Überraschung: Die kalte Jahreszeit hat begonnen, und die Atemwegserkrankungen nehmen deutlich zu. Was vor der Pandemie kaum aufgefallen wäre, ruft nun die Politik auf den Plan: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mahnt zu Zurückhaltung bei Weihnachtsferiern, und seine Potsdamer Kollegin Ursula Nonnemacher ruft zum Masketragen auf. Solche Mahnungen gehören zum Job. Dass man aber nur die aktuelle Coronawelle im Blick hat und andere Erreger nicht, verwundert. Und wenn manche Medien auch noch eine Gespensterdebatte über eine allgemeine Maskenpflicht lostreten, auch wenn dies kein Experte für notwendig erachtet, sorgt das für noch mehr Verwirrung.

Corona mit den immer neuen Omikron-Varianten stellt wie auch Influenza & Co. eine echte Gefahr für kleine Gruppen dar. Auf sie Rücksicht zu nehmen, bleibt genauso wichtig wie, im Falle einer Erkrankung zuhause zu bleiben oder zumindest unterwegs Maske zu tragen. So lassen sich Infektionswellen begrenzen. Das wird sich aber erst dann durchsetzen, wenn in den nächsten kalten Jahreszeiten die Über- und Untertreibungen aufhören.