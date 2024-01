Mannheimer Polizei auf der Anklagebank

In einem Gerichtssaal des Landgerichts Mannheim beginnt ein Prozess gegen zwei Polizisten nach einem tödlichen Polizeieinsatz. Foto: dpa | Bernd Weißbrod

Ein Jahr und neun Monate ist es her, dass Ante P. im Alter von nur 47 Jahren in Folge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes am zweiten Mai auf dem Marktplatz in der Mannheimer Innenstadt starb. Am Freitag begann der Prozess gegen die beiden beteiligten Polizisten, einen 28-jährigen Oberkommissar und einen 26-jährigen Polizeihauptmeister, vor dem Mannheimer Landgericht. Mutter und Schwester des Verstorbenen haben sich jeweils für eine Nebenklage entschieden. Angesetzt sind acht Termine, der nächste am Mittwoch, der letzte am 8. März.

Als die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft ab kurz nach neun Uhr am Morgen verlesen wird, füllt sich der Gerichtssaal noch. Der Andrang ist groß. Nicht wenige grüßen anwesende uniformierte Polizisten mit Handschlag und Nicken – es scheinen Kolleg*innen zu sein. Auch Menschen aus dem Umfeld des Verstorbenen sind da, ebenso interessierte Mannheimer*innen und Aktivist*innen gegen Polizeigewalt.

P. soll weder bewaffnet noch überhaupt eines kriminellen Deliktes verdächtig gewesen sein, als ihn die beiden Polizisten von der Wache nahe dem Marktplatz am 2. Mai 2023 ansprachen. Er war schon länger Patient des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) und wollte an diesem Montag im offenen stationären Betrieb aufgenommen worden, weil er unter Ängsten und Unruhe litt. Am Mittag war er vom Klinikgelände in Richtung des nahegelegenen Marktplatzes gelaufen. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll sein Arzt ihm nachgegangen sein und schließlich die Polizei an der Wache im Quadrat H4, zwischen ZI und Marktplatz gelegen, um Hilfe bei der Suche gebeten haben.

Für einen ersten Verhandlungstag ist dieser Termin ungewöhnlich lang. Vier von sieben geladenen Zeugen*innen tragen ihre Aussage vor, drei sind an diesem Tag entschuldigt. Die vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg vorgetragene einstündige Rekonstruktion aus Handyvideos und Aufnahmen von Überwachungskameras soll die Ereignisse nachvollziehbar machen.

Die Anklagen gegen die Polizisten wiegen schwer: Der Oberkommissar soll P. nach der Ansprache auf dem Marktplatz erst Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn bei der Festnahme viermal ins Gesicht geboxt haben. Weder den Pfeffersprayeinsatz noch die Schläge sieht die Staatsanwaltschaft als gerechtfertigt an. Dem Beamten werden versuchte gefährliche Körperverletzung sowie Körperverletzung im Amt mit Todesfolge vorgeworfen.

Auf Grundlage eines gerichtsmedizinischen Gutachtens geht die Staatsanwaltschaft davon aus, dass P. an den Folgen der Gewalt gestorben sein kann. Dem Polizeihauptmeister wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen, da er die gefährliche Situation zuließ und nicht einschritt. Der Tod hätte durch ein Eingreifen »mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dadurch vermieden werden können«, so die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf das gerichtsmedizinische Gutachten.

»Wenn ich etwas falsch gemacht habe, werde ich dafür einstehen«, sagt einer der Polizisten einleitend. Den Pfefferspraygebrauch, die Schläge und die Fesselung stellt er als begründet dar. Die Anwendung unmittelbaren Zwangs sei P. als Konsequenz angekündigt worden, wenn er nicht mitkommen würde.

Die Verteidigung geht nicht davon aus, dass der Angeklagte etwas falsch gemacht hat. Sie führt unterdessen Zweifel am Gutachten der Gerichtsmedizin Heidelberg an, auf das die Staatsanwaltschaft Bezug nimmt. Sie hat eigene Gutachten in Auftrag gegeben, die zu anderen Schlüssen kommen sollen: P. soll an Vorerkrankungen gestorben sein.

Dass Polizist*innen sich vor Gericht mit dem Vorwurf unrechtmäßiger Gewalt konfrontiert sehen, ist selten. Zudem werden einer Studie der Goethe-Universität Frankfurt am Main zufolge mehr als 90 Prozent der überhaupt eröffneten Ermittlungsverfahren gegen Polizeiangehörige wegen rechtswidriger Gewaltausübung eingestellt. Menschen mit psychischen Erkrankungen sterben nach einer Statistik von »Frag den Staat« auffällig oft durch Polizeischüsse.

Ein so tragischer Tod zieht weite Kreise, für Zeug*innen, Angehörige und Bekannte. Dagmar, die sich in der »Initiative zweiter Mai« engagiert, war eine Kollegin des Verstorbenen. »Die Nachricht von seinem Tod wurde bei uns in der Werkstatt unter Tränen weitergegeben und aufgenommen.« sagt sie im Gespräch mit nd. Ein gepflanzter Apfelbaum im Garten der Arbeitsstelle soll an P. erinnern. Sie erwartet, dass es nach dem Prozess endlich eine Entschuldigung von offizieller Stelle gibt. »Und der Polizist sollte nicht mehr in diesem Beruf arbeiten« findet sie.

Die Initiative Mai hat sich nach P.s Tod gegründet und ist mittlerweile auch eine Vernetzung mit anderen Angehörigen von tödlicher Polizeigewalt geworden. »Es ist wichtig, sich auszutauschen, voneinander zu lernen und zusammen zu kämpfen« sagt Sevda, eine der Aktivist*nnen. Die Initiative fordert unter anderem einen Opferfonds für Angehörige in dieser Situation. »Es ist gut, dass Prozess endlich stattfindet. Aber es ist auch schwer, eine enorme emotionale Belastung, dazu eine Menge Bürokratie und Kosten. Damit sollten die trauernden Familien nicht allein gelassen werden.«