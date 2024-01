Pakistan schlägt zurück

Mitglieder des muslimischen Studentenverbands Talba Mahaz Pakistan während einer Demonstration in Islamabad zur Verurteilung des iranischen Angriffs vom Dienstag. Pakistan hat nun seinerseits Ziele im Iran mit Raketen angegriffen. Foto: AP / dpa / Anjum Naveed

In den Hauptstädten Teheran und Islamabad spielen die politisch Verantwortlichen mit dem Feuer: Nach dem tödlichen iranischen Raketenangriff auf Pakistan vom Dienstag hat die Regierung in Islamabad mit einem Gegenangriff reagiert. Das pakistanische Außenministerium sprach am Donnerstag von »gezielten militärischen Präzisionsangriffen gegen Terroristenverstecke in der iranischen Provinz Sistan-Balutschistan« im Südosten Irans. Dabei seien mehrere »Terroristen« getötet worden, offenbar in der grenznahen Stadt Saravan. Der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim zufolge wurde der Geschäftsträger der pakistanischen Botschaft ins Außenministerium einbestellt.

Das pakistanische Außenministerium erklärte, die Angriffe seien angesichts »glaubwürdiger Geheimdienstinformationen« über bevorstehende »terroristische Aktivitäten von großem Ausmaß« beschlossen worden. »Pakistan respektiert die Souveränität und territoriale Integrität der Islamischen Republik Iran vollkommen«, fügte das Ministerium hinzu und wählte damit die wortgleiche Formulierung des iranischen Außenministers vom Mittwoch nach den Angriffen auf Pakistan.

Einer Erklärung des pakistanischen Militärs zufolge wurden »Killerdrohnen, Raketen, Streumunition und Abstandswaffen« eingesetzt. Demnach handelte es sich bei den Zielen um Stützpunkte der Belutschischen Befreiungsfront (BLF) und der mit ihr verbundenen Belutschischen Befreiungsarmee (BLA). Ob tatsächlich mutmaßliche »Terroristen« das Ziel waren, lässt sich nicht überprüfen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Irna kamen bei dem Angriff zehn Menschen ums Leben, darunter vier Kinder. Bei den Todesopfern handle es sich nicht um iranische Staatsbürger, sondern um Pakistaner.

Nach den gegenseitigen Raketenangriffen Irans und Pakistans haben China, Russland und die Türkei beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. China und die Türkei haben sich zudem als Vermittler angeboten. Mit Agenturen