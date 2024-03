Prozess wegen Polizeigewalt: Opfer als Gefahr dargestellt

Am Tatort in Dortmund erinnern Plakate und eine Plakette an den 16-jährigen Mouhamed Dramé, der am 8. August 2022 auf dem Gelände einer Jugendhilfeeinrichtung von einem Polizisten erschossen wurde, nachdem ihn Beamte zuvor mit Pfefferspray und einem Taser verletzt hatten.

Foto: Foto: dpa/Rolf Vennenbernd