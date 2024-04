Colonia Dignidad: »Wir stehen vor einem Scherbenhaufen«

Januar 2023: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besichtigt das Museum für Erinnerung und Menschenrechte mit Gabriel Boric (r), Präsident von Chile. Vor 25 Jahren gingen die Behörden erstmals gegen die Führung der Colonia Dignidad (Kolonie der Würde) in Chile vor. Hunderte wurden in der von Deutschen gegründeten Siedlung getötet, gefoltert und missbraucht. Die von Scholz und Boric versprochene Gedenkstätte an die Opfer der Colonia Dignidad lässt weiter auf sich warten.

Foto: dpa