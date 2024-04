Boys Day in Berlin-Pankow: Pflege kennenlernen

Blutdruckmessen lernen am »Boys Day« in der Pankower Caritas-Klinik Maria Heimsuchung mit Bildungssenatorin Katharina Günther Wünsch (CDU). Foto: Gregor Matthias Zielke

»Alarm« schlugen Gesundheitsforschende vor wenigen Wochen in der Hauptstadt: Der aktuelle DAK-Pflegereport zeigt, dass von den 45 827 Berliner Pflegenden 23 Prozent mindestens 55 Jahre alt sind. Auch eine aktuelle Studie der Berliner Krankenhausgesellschaft (BKG) offenbart: Bis 2030 fehlen mindestens 10 000 Pflegekräfte. Laut DAK-Pflegereport ist die Ausbildung zentral, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Zum Boys Day in Pankow am Donnerstag waren explizit Jungen geladen, die Pflege kennenzulernen. Ihr Anteil in der Ausbildung liegt laut Amt für Statistik Berlin-Brandenburg bei 28 Prozent.

»Eigentlich wollte ich KfZ-Mechatroniker werden«, sagt Kevin, ein Schüler, der am Donnerstag die Caritas-Klinik Maria Heimsuchung besucht, um den Pflegeberuf kennenzulernen, zu »nd«. Seine Cousine in Thailand habe ihn inspiriert, Pfleger zu werden. Auch der Schüler Clemens wurde von außen ans Pflegen herangeführt: »An meinem Gymnasium gibt es eine AG Notfallmedizin«, sagt er »nd«. Dort habe er auch schon mal den Blutzucker beim Lehrer gemessen. »Wir brauchten sehr viele Pflaster«, lacht Clemens.

Dass Pflaster nicht ausreichen, um die Personallöcher zu kitten, veranschaulicht ein Fall aus einem Lichtenberger Pflegeheim: Dort hatte eine Pflegerin den Notruf gewählt, weil für die folgende Nachtschicht nicht genug Kolleg*innen eingesetzt waren. In dem Heim herrscht Personalnotstand. Nach dem Eingang von anonymen Hinweisen und einem Todesfall ermittelt die Staatsanwaltschaft dort zudem wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.

»Die Hütte brennt«, sagt der stellvertretende Vorsitzende der BKG, Johannes Danckert, beim Boys Day in der Pankower Caritas-Klinik angesichts des Pflegefachkräftemangels. Danckert erklärt, dass man junge Menschen nur für den Pflegeberuf begeistern könne, wenn man »die Arbeitsbedingungen attraktiver« mache. Gegenüber »nd« spricht er von erforderlichen Investitionen der Länder in die Gesundheitsversorgung: »Viele Milliarden sind nötig«, sagt er.

Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) ist auch zum Pressetermin in die Caritas-Klinik gekommen. Sie freut sich, am Boys Day »traditionelle Rollenbilder aufzubrechen«, und will die Berufsorientierung stärken, zum Beispiel durch ein verpflichtendes elftes Schuljahr. Sie unterstützt darüber hinaus die Kampagne #PflegeJetztBerlin, die den Boys Day begleitet.

Mitglied des Kampagnenbeirats ist Ilona Hanuschke, die außerdem Pflegedirektorin der Pankower Caritas-Klinik ist, an der der Boys Day stattfindet. Dass nicht nur die Gesellschaft altere, sondern auch die Pflegenden, beobachte sie in ihrem Arbeitsalltag. Mit der Kampagne will sie die Pflege stärken und Nachwuchs gewinnen. Zu dem Zehn-Punkte-Plan von #PflegeJetztBerlin gehört zum Beispiel der Einsatz von sogenannten Ausbildungsbotschafter*innen. Pflegende sollen an Schulen die Vielfalt des Berufs vermitteln. Und insbesondere Jungen aufklären, dass auch technische Tätigkeiten zum Arbeitsalltag gehören.

»Ohne Herz geht es in dem Beruf aber nicht«, sagt Hanuschke. Mit Robotern könne man die essenzielle Beziehungsarbeit nicht leisten. Dass deren Einsatz nicht nur diskutiert wird, zeigen Medienberichte. Demnach erzählen in einem Lübecker Pflegeheim die Roboter »Charlie« und »Greta« Witze oder demonstrieren Gymnastikübungen.