Ukraine: Bürger werden zur Verfügungsmasse

Kiew streicht Menschenrechte

Die Ukraine setzt Teile der Europäischen Menschenrechtskonvention außer Kraft. Die entsprechende Erklärung reichte die Regierung am 4. April beim Europarat ein, was aber erst jetzt bekannt wurde, wie das exilrussische Online-Medium »The Insider« zuerst berichtete. Kiew begründet die Maßnahme mit dem Kriegsrecht im Land.

Betroffene Menschenrechte sind unter anderem die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Briefgeheimnis, das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, die Freiheit der Meinungsäußerung, die Bewegungs- und Versammlungsfreiheit und das Recht auf Eigentum. Die Regierung erhält mit diesem Schritt die Möglichkeit, Wohneigentum für den Staat zu konfiszieren, Sperrstunden und Ausreiseverbote zu verhängen sowie die Bewegungsfreiheit im Land selbst zu beschränken. Auch Zwangszahlungen für das Militär können eingeführt werden.

Am Montag wurde zudem ein Plan zur Aushebelung des Bankgeheimnisses bekannt. Über ein nationales Cashback-Programm sollen zukünftig alle Finanztransaktionen überwacht werden. Am Wochenende hatte der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko geklagt, dass das Problem der grassierenden Korruption im Land hingegen nicht angegangen wird.

Mit der Aussetzung einiger Menschenrechte manifestiert die Ukraine ihr Vorgehen seit Beginn des Krieges. Meinungs- und Religionsfreiheit sind faktisch bereits eingeschränkt.