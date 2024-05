Autor Nathan Thrall: Dort preisgekrönt, hier gecancelt

Nathan Thrall hat am Montag den Pulitzer Preis für sein Buch »A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy« gewonnen. Foto: Judy Heiblum

Es ist die vielleicht größte Ehrung, die einem Autor zukommen kann: Am Montag wurde bekannt gegeben, dass Nathan Thrall zu den diesjährigen Pulitzer- Preisträgern gehört. Sein 2023 veröffentlichtes Buch »A Day in the Life of Abed Salama: Anatomy of a Jerusalem Tragedy« gewann in der Kategorie Non-Fiction. Es behandelt die Lebensrealität der Palästinenser unter der israelischen Besatzung in der Westbank. Diese kennt Thrall gut, denn von 2010 bis 2020 arbeitete er für die Organisation International Crisis Group, wo er das Arab-Israeli Project leitete und über die politische Lage in Israel und Palästina berichtete.

Am Dienstag hätte der Autor in den Räumen des Union International Club in Frankfurt am Main über die aktuelle Lage in Israel und Palästina sprechen sollen. Wenige Tage vorher sagte der Verein die Veranstaltung wieder ab – ohne offizielle Begründung, wie Thrall gegenüber »nd« bestätigte. Einzelne Mitglieder sollen Einwände gegen das Event erhoben haben, so der Autor. Um welche Einwände es genau ging, habe der Verein auch dem Veranstalter, der Hochschule Bard College Berlin (BCB), vorenthalten, sagte Thrall weiter. Dass die Absage mit seiner kritischen Haltung gegenüber der israelischen Regierung zu tun hat, lässt sich nur mutmaßen.

Schon vergangenes Jahr hatten proisraelische Lobbygruppen und der israelischen Diplomat Yuval Donio-Gideon Druck auf die BCB-Schwester-Uni Bard College Annendale gemacht, Thrall von seiner dortigen Dozentenstelle zu entlassen. Denn der Kurs, den er damals unterrichtete, beschäftigte sich mit der Frage, ob es sich bei der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern um »Apartheid« handele. Das breche – so der Vorwurf von Donio-Gideon – die umstrittene IHRA-Definition für Antisemitismus.

Beide Cancelversuche blieben jedoch mehr oder weniger erfolglos: Am Bard College in Upstate New York durfte Thrall weiter unterrichten und auch in Frankfurt wird er am Dienstag sprechen – bei einer Ersatzveranstaltung, organisiert von Medico und BCB.