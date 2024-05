Den Haag bremst Israel

Pro-israelische Demonstranten protestieren vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag. Am Internationalen Gerichtshof (IGH) findet ein Verfahren zu Israels Vorgehen in Gaza statt. Am 24. Mai wurde die Eilentscheidung getroffen, dass Israel die Rafah-Offensive stoppen müsse.

Foto: dpa/Lina Selg