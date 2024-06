TU Berlin: Geraldine Rauch tritt nicht zurück

Die TU-Präsidentin Geraldine Rauch am Mittwoch vor dem Akademischen Senat Foto: dpa/dpa/Jens Kalaene

Geraldine Rauch, die umstrittene Präsidentin der Technischen Universität tritt nicht zurück. Das erklärte sie in einer Stellungnahme, die die Pressestelle der TU am Donnerstag verbreitete. »Mich haben viele Aufrufe und Stellungnahmen erreicht, die mich auffordern zu bleiben«, schreibt die Mathematikprofessorin. Sie wolle aber an ihren Fehlern arbeiten.

In einer Sitzung des Akademischen Senats der TU war am Mittwoch kein Abwahlantrag gestellt worden. Stattdessen gaben die Senatoren ein Meinungsbild ab, ob sie Rauch zum Rücktritt auffordern wollen. 13 Senatoren sprachen sich für einen Rücktritt aus, 12 dagegen, wie die TU ebenfalls bekanntgab. Rauch wird vorgeworfen, Beiträge mit antisemitischen Inhalten bei Twitter mit »Gefällt mir« markiert zu haben.