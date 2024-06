Gaza-Krieg: Warten aufs Wunder

Der UN-Sicherheitsrat hat sich für einen von US-Präsident Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution wurde vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montag im UN-Hauptquartier in New York angenommen.

Foto: dpa / XinHua / UN Photo / Eskinder Debeb