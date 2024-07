Grünheide: Mit Schlafsack und Klavier

»Wasser ist ein Menschenrecht« steht auf Englisch auf einem der Transparente. Foto: dpa/Fabian Sommer

Die Sonne steht hoch am Himmel, es ist heiß im Wald in Grünheide. Die meisten Besetzer*innen sind ausgeflogen, sich im See abkühlen. Im April war das noch anders – ausgerechnet in der Woche, als ich beschlossen hatte, für einige Tage ins Baumhaus zu ziehen, lagen die Temperaturen unter null Grad.

Trotzdem wollte ich nicht auf wärmere Tage warten. Denn zu diesem Zeitpunkt war nicht klar, dass die Besetzung so lange dauern wird. Ich möchte herausfinden, was Aktivist*innen dazu motiviert, eine beheizte Wohnung gegen einen Schlafplatz in luftiger Höhe einzutauschen. Einen Winterschlafsack, mehrere Jacken und dicke Socken empfahl mir mein Baumhaus-Mitbewohner Finjo, nachdem ich mich am ersten Morgen aus meinem viel zu dünnen Schlafsack geschält hatte. Alles, »um diesen Wald zu schützen, weil Tesla hier seine Gigafactory erweitern möchte«, erinnerte er mich.

Nur rund drei Kilometer entfernt lugt die sogenannte Gigafactory zwischen den Bäumen hervor. Seit zwei Jahren produziert der US-amerikanische E-Auto-Konzern Tesla dort jährlich rund 300 000 E-Autos sowie Teile von Batterien. Tesla-Chef Elon Musk will die Grünheider Fabrik noch erweitern, um zukünftig eine Million Fahrzeuge im Jahr herstellen zu können. Dafür wollte er ursprünglich mehr als 100 Hektar Wald roden – in einem Landschafts- und Wasserschutzgebiet.

Um Musks Vorhaben zu verhindern, besetzten Ende Februar etwa 80 Aktivist*innen der Initiative »Tesla stoppen« das besagte Waldstück. Etwa 20 Baumhäuser stehen dort, zusammen mit der Bodenstruktur erinnert das Camp an ein kleines Dorf. Laufe ich hindurch, entdecke ich viele bunte Farben: So bietet das Camp eine Kunstwerkbank, mehrere Sitzgelegenheiten aus Holz, eine Bücherecke mit Mini-Bibliothek, Materiallager aus Holz und sogar ein überdachtes Klavier. In den Bäumen hängen Transparente mit Sprüchen wie »Brecht die Welle des Kapitals« und »Water is a human right« (»Wasser ist ein Menschenrecht«).

Beim Frühstück erklärt mir die Besetzungssprecherin Mara, was den Aktivist*innen in Bezug auf Lebensmittel wichtig ist: Sie sollen vegan sowie gerettet oder gespendet, also »nicht auf dem kapitalistischen Markt erworben« sein. Während des Gesprächs wird es auf einmal laut, Mara hingegen wird still. Etwa zehn Polizist*innen laufen an uns vorbei. Wie an so vielen Tagen gibt es eine Routinekontrolle im Camp. Die Besetzer*innen vermuten, dass die Polizei nach Gründen sucht, um dem Baumhausdorf die Genehmigung entziehen zu können. Auf Anfrage von »nd« sagt eine Sprecherin der Polizei, dass die regelmäßigen Begehungen dazu dienten, mit den Aktivistinnen im Gespräch zu bleiben und die Einhaltung der Versammlungsauflagen zu kontrollieren. Zum Beispiel dürfe im Wald kein Feuer gemacht werden.

»Überall das gleiche doofe System«, schimpft Mara, sobald der Trupp außer Hörweite ist. Mit »System« meint sie den kapitalistischen Staat. Die Besetzer*innen des Waldes, die überwiegend anarchistisch denken, heißen die Polizei als staatliche Institution nicht gerade willkommen.

Bislang haben sich die Aktivist*innen recht erfolgreich gegenüber der Polizei behauptet. Brandenburgs Polizeipräsidium wollte die Besetzung ursprünglich Anfang März räumen lassen, doch die Aktivist*innen gingen gerichtlich dagegen vor und bekamen Recht vom Potsdamer Verwaltungsgericht. Seitdem wurde die Genehmigung mehrmals verlängert, aufgrund des grundgesetzlichen Schutzes politischer Versammlungen.

»Wie es bis jetzt gelaufen ist, ist ja fast schon magisch«, sagt auch Ronja, eine Aktivist*in aus Bayern. Einen Monat später sieht die Lage für die Besetzer*innen etwas anders aus: Im Mai stimmte der Gemeinderat von Grünheide für den Tesla-Ausbau – obwohl sich bei einer Einwohner*innenbefragung zuvor 60 Prozent der Bürger*innen dagegen ausgesprochen hatten. Der Bebauungsplan wurde seitdem angepasst, sodass nur noch 50 Hektar Wald gerodet werden sollen anstatt wie von Musk geplant 100.

»Die Tesla-Fabrik verbraucht Massen an Grundwasser, die eigentlich der Bevölkerung zustehen sollten.« Rauke Aktivistin und Waldbesetzerin

Die Besetzer*innen fürchten einen großen Schaden im Trinkwasserschutzgebiet. »Schon jetzt verbraucht die Tesla-Fabrik enorme Massen an Grundwasser, die eigentlich der Bevölkerung zustehen sollten«, kritisiert Rauke. Genau genommen verschlingt die Fabrik 1,4 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr, so viel wie eine Stadt mit 30 000-Einwohner*innen. Bewohner*innen vor Ort wie etwa die Bürgerinitiative Grünheide protestieren deswegen seit Jahren gegen Tesla. Dieser Widerstand verleihe der Besetzung eine starke Legitimität, erklärt Ronja: »Ich glaube, es ergibt keinen Sinn, Sachen zu besetzen, wo es keinen Rückhalt in der Bevölkerung gibt.«

Neben den Vorwürfen, grünen Kapitalismus zu betreiben und den globalen Süden auszubeuten, war der Protest der Bewohner*innen für Ronja der entscheidende Grund, um sich »Tesla stoppen« anzuschließen. Letztendlich sei eine solche Besetzung auch »gleichzeitig ein Experimentierfeld dafür, was es für alternative Formen des gesellschaftlichen Zusammenlebens geben könnte«, sagt Rauke.

Denn die Besetzer*innen verbringen täglich miteinander, kümmern sich gemeinsam ums Kochen und Spülen, putzen Komposttoiletten und treffen in ihren Plena basisdemokratische Entscheidungen. »In solchen Konzepten wird mehr auf die Freiwilligkeit vertraut und nicht davon ausgegangen, dass wir ganz viele Regeln oder Verpflichtungen brauchen«, ergänzt die Aktivistin.

So ähnlich sieht das auch Aktivist*in Wange: »Ich habe ein schöneres System vor Augen als das, in dem wir momentan leben. Und in einer Besetzung wird eben auch entdeckt, wofür wir stehen.« Es gehe nicht nur darum, gegen E-Autos zu demonstrieren und den Klimawandel aufzuhalten, sondern vor allem darum, sich Gedanken über schönere autofreie Städte oder eine sozial gerechtere Welt zu machen. Wange blickt allerdings auch selbstkritisch auf die Besetzung: Sie werde von überwiegend privilegierten, weißen und akademisch gebildeten jungen Menschen dominiert und sei für viele andere, die sich keine wochenlange Auszeit vom Studium oder Job leisten können, schwer zugänglich.

Doch zwei Monate später und 20 Grad Celsius wärmer steht das Baumhausdorf noch immer und trotzt weiter dem Kapitalismus.