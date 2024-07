Maurice Conrad: Wie ein Rapper den CSD in Sonneberg erfand

Maurice Conrad hat im Mainzer Stadtrat eine Leidenschaft für Kommunalpoltik entwickelt Foto: wikimedia/Tantruuum

»Es ist CSD in Sonneberg und die AfD empört / Überall ist Party, weil den Landrat unsere Party stört«: Was vor einem Jahr noch Rapzeilen waren, wird am Samstag Realität: der erste CSD im thüringischen Sonneberg – der Stadt mit dem ersten AfD-Landrat.

Die Zeilen stammen von Maurice Conrad: Softwareentwickler, Politiker und Aktivist aus Rheinland-Pfalz. Ach ja – und Rapper. Der Song »CSD in Sonneberg« war für die Aktiven vor Ort ein »Stein des Anstoßes«, erklären die Organisator*innen dem »nd«.

Conrad, Jahrgang 2000, identifiziert sich als non-binär und nutzt deshalb nicht die Pronomen »sie« oder »er«, sondern »dey« beziehungsweise »deren«. Mit Blick auf Sonneberg beließ es dey nicht beim Sprechgesang: Conrad unterstützt den CSD mit Social-Media-Aufrufen und ist in engem Kontakt mit den Organisator*innen. In einer »Taz«-Kolumne – auch das macht Conrad noch – beschreibt dey die Hürden eines CSDs in einer AfD-Hochburg.

Conrads politisches Engagement begann während der Schule bei dem Seenotrettungs-Bündnis Seebrücke. Anschließend half dey dabei, die Fridays-for-Future-Bewegung in Rheinland-Pfalz aufzubauen. Seit 2019 sitzt Conrad im Mainzer Stadtrat, 2023 schloss dey sich den Grünen an.

Im selben Jahr begann Conrads Rap-Karriere. Die Songs handeln von queeren Themen und haben Titel wie: »Männersex« oder »Homosexuell«. In der Rapszene ist man damit ein Außenseiter. Schwulenfeindlichkeit? Da war doch was: »Der Landrat guckt mich böse an«, textet Conrad in dem CSD-Song. »Neben mir ein schöner Mann / Er will nicht, dass ein Mann einen Mann heiraten kann.«