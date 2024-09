Portugals Kommunisten feierten das »Avante!«-Fest

Kämpferische Stimmung vor der Hauptbühne, wo der Rapper Valete Revolutionslieder interpretiert. Foto: Peter Steiniger, Berlin, Germany

Lissabon. Mit einem großen Presse- und Volksfest hat die Portugiesische Kommunistische Partei (PCP) hat an diesem Wochenende ihren traditionellen politischen Auftakt am Ende des Sommers vollzogen. Seit dem Freitagabend füllten Besucher das Gelände der nach der Wochenzeitung der KP benannten Festa der »Avante!« in Amora/Seixal bei Lissabon. Die Veranstaltung stand im Zeichen von 50 Jahren Nelkenrevolution, die in diesem Jahr in Portugal begangen werden. Am 25. April 1974 hatte die Bewegung der Streitkräfte (MFA) die faschistische Diktatur in dem iberischen Land gestürzt.

Ein Solidaritätsmeeting für Palästina, an dem auch Vertreter der Palästinenserorganisationen Fatah und PFLP teilnahmen Foto: Peter Steiniger, Berlin, Germany

Einen Höhepunkt des Festes mit zahlreichen Konzerten, Ausstellungen und Foren bildete am Sonnabend ein Solidaritätsmeeting für Palästina, an dem auch Vertreter der Palästinenserorganisationen Fatah und PFLP teilnahmen. Im internationalen Bereich des Festes, der unter dem Motto »Alle für den Frieden« veranstaltet wurde, waren linke Parteien und Delegationen aus Dutzenden Ländern Europas, Afrikas, Asiens und Lateinamerikas vertreten. Die PCP wirbt auf dem Event für ihre politischen Alternativen als entschiedene Opposition, die Schwerpunkte setzt sie beim Kampf gegen prekäre Arbeit, Bildung, Wohnen, Verkehr und Umwelt.

Im Herbst wird die seit März regierende konservative Minderheitsregierung ihren Haushaltsentwurf vorlegen. Den abschließenden Höhepunkt des Festivals bildet am Sonntagabend eine Großkundgebung vor der Hauptbühne »25. April«. pst

»April heißt mehr Zukunft«: Eine Trommelgruppe für Kinder und Jugendliche macht Stimmung. Die Erinnerung an den Sturz der Diktatur am 25. April 1974 wird wachgehalten. Foto: Peter Steiniger, Berlin, Germany