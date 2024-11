»Austerität soll Druck ausüben«

Interview

privat

Clara Mattei, Jahrgang 1988, ist Ökonomin und lehrt an der New School in New York. Ihr Buch »Capital Order. How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism« erregte im vergangenen Jahr große Aufmerksamkeit. Darin geht sie Parallelen zwischen der Wirtschaftspolitik liberaler Regierungen in Großbritannien und der faschistischen Regierung Italiens in den 1920er Jahren nach. Mattei leitet seit Kurzem das Center for Heterodox Economics an der Universität Tulsa in Oklahoma.