Foto: Foto: picture alliance / dpa | Oliver Berg

»Ob Nuriye, ob Kalle, wir bleiben alle«, lautet eine Parole der Mieter*innenbewegung. Eine Erinnerung an zwei Mietrebell*innen, die sich gegen die Verdrängung aus ihren Wohnungen wehrten: Die aus der Türkei stammende Arbeiterin Nuriye Cengiz inspirierte Menschen in Berlin, deren Wohnraum durch Zwangsräumung und Gentrifizierung bedroht ist. Der in Köln lebende Kalle Gerigk schaffte es mit seinem Widerstand gegen die Verdrängung aus seiner Wohnung 2014 sogar auf die Titelseite der »Taz«. Er wurde zum Symbol im Kampf gegen die allgegenwärtige Gentrifizierung sogar über die Grenzen Deutschlands hinaus. Selbst in Chile trugen Ende März 2014 Demonstrant*innen ein Transparent mit der Parole »No Mas Desalojos (Keine Zwangsräumung mehr) – Alle für Kalle«.

Die Räumung seiner Wohnung konnte Kalle Gerigk letztlich nicht verhindern. Doch der Kampf gegen Verdrängung bestimmt bis heute sein politisches Leben. Er spricht auf vielen Demonstrationen, unterstützt aber auch ganz persönlich Bewohner*innen, die heute von Zwangsräumung betroffen sind, wie er vor zehn Jahren. Gemeinsam mit der Initiative »Recht auf Stadt Köln« prangert Kalle Gerigk immer wieder den Leerstand von gut erhaltenen Gebäuden an. Dazu gehören mehrere Immobilen in Köln und Umgebung. Die einstigen Gästehäuser der sowjetischen BRD-Botschaft sind heute im Besitz des russischen Staates. Mehrere Besetzungsversuche wurden in den vergangenen zwei Jahren von der Polizei schnell beendet.

Am Samstag hat Die Linke Kalle Gerigk zum Direktkandidaten für den Bundestag gewählt. Der 64-jährige Mietrebell will nun auch den Wahlkampf für seinen Kampf gegen Gentrifizierung nutzen.

