30 000 Blickwinkel auf Passanten

Die Videoüberwachung wurde an Bahnhöfen ausgebaut. Zugriff auf die Bilder hat die Bundespolizei. Foto: dpa/Stefan Puchner

Berlin. In Deutschland sind mittlerweile alle großen Bahnhöfe mit moderner Videotechnik ausgestattet, um so die Sicherheit vor Ort zu erhöhen. Wie die Deutsche Bahn und das Bundesinnenministerium am Sonntag mitteilten, wurde ein entsprechendes Ausbauprogramm der Videoüberwachung zum Jahresende umgesetzt, somit sind nun an rund 750 Bahnhöfen in Deutschland insgesamt 11 000 Kameras im Einsatz. Deren Anzahl hat sich demnach seit 2012 fast verdoppelt.

Das Programm wurde gemeinsam von Bahn, Innenministerium und Polizei umgesetzt und mit 180 Millionen Euro vom Bund gefördert. Zugriff auf die aufgezeichneten Videobilder aus Bahnhöfen hat demnach nur die Bundespolizei.

Der Bahn und dem Ministerium zufolge konnte die Bundespolizei dank der neuen Technik die Zahl der aufgeklärten Straftaten im Vergleich zu 2019 verdreifachen. »Damit erhöhen wir den Schutz der Reisenden und den Schutz der kritischen Infrastruktur Bahn«, erklärte Innenministerin Nancy Faeser (SPD). Bahn-Infrastrukturvorstand Berthold Huber ergänzte, die modernen Kameras ermöglichten einen Überblick auf die Stationen aus mehr als 30 000 verschiedenen Blickwinkeln »und unterstützen die Bundespolizei effektiv bei der Kriminalitätsbekämpfung«. dpa/nd