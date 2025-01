Hat BSW-Mann Steffen Quasebarth die Öffentlichkeit belogen?

Steffen Quasebarth, Thüringer BSW-Politiker Foto: dpa | Heiko Rebsch

Der BSW-Mann Steffen Quasebarth ist erkennbar stolz darauf, dass er es innerhalb weniger Monate vom Nicht-Politiker zum Vizepräsidenten des Thüringer Landtages geschafft hat. Aus seiner Sicht lag es deshalb bestimmt sehr nahe, auch zumindest indirekt mithilfe seines neuen Amts auf dem BSW-Parteitag in Ilmenau im Dezember dafür zu werben, dass seine Partei sich am Thüringer Brombeer-Bündnis beteiligen soll – was die Partei am Ende bekanntlich auch getan hat.

Nachdem er zum Vizepräsidenten gewählt wurde, hätten ihn viele Glückwunschschreiben erreicht, hatte Quasebarth damals den anderen, versammelten Mitgliedern des BSW gesagt. Im Anschluss an diese Briefe habe er viele Gespräche in seinem Vizepräsidenten-Büro im Landtag geführt, unter anderem mit Vertretern verschiedener Vereine und Verbände, die ja Tausende Menschen in Thüringen repräsentierten. Diese Gespräche, sagte Quasebarth, hätten ihn fasziniert. Denn »jeder Verbandsvertreter« habe »ein und dieselbe Botschaft« für ihn und seine Partei gehabt. Diese Botschaft sei immer gewesen, dass das BSW sich an der Regierungskoalition beteiligen müsse, denn die Kraft des BSW werde dort gebraucht. »Ich habe jedes Mal Gänsehaut gekriegt, als ich das gehört habe«, hatte Quasebarth gesagt.

Zwei Vereine beziehungsweise Verbände, von denen Quasebarth ausdrücklich behauptet hatte, sie hätten sich derart Pro-BSW und Pro-Brombeere geäußert: der Verband Bildender Künstler Thüringen und der Paritätische Wohlfahrtsverband.

Schon damals, auf diesem Parteitag war diese Aussage Quasebarths mehr als nur ein bisschen bemerkenswert. Immerhin verhalten sich die allermeisten Vereine und Verbände in Deutschland parteipolitisch neutral, was vor allem zwei Gründe hat; einen inneren und einen äußeren.

Der innere Grund hat damit zu tun, dass in den allermeisten derartigen Organisationen Menschen zusammenkommen, die unterschiedliche parteipolitische Präferenzen haben, wie sich am Beispiel des Landessportbundes gut deutlich machen lässt. Die Dachorganisation aller Thüringer Sportvereine muss damit umgehen, dass ihn ihren Reihen ebenso Grüne-Wähler wie AfD-Sympathisanten organisiert sind – und natürlich auch die Wähler und Sympathisanten aller Parteien zwischen diesen Polen. Würde sich der Landessportbund angesichts dieser Vielfalt für eine Partei aussprechen, würde er einen erheblichen Teil seiner eigenen Mitglieder vor den Kopf stoßen.

Der äußere Grund hat nicht zuletzt mit Geld zu tun, über dessen Verteilung auch an Vereine und Verbände Parteien jedenfalls dann entscheiden, wenn sie im Landtag oder in einem anderen Parlament sitzen. Und weil sich die Zusammensetzung von Parlamenten regelmäßig ändert, wollen sich die allermeisten Vereine und Verbände eben nicht auf die Hinwendung zu einer Partei festlegen. Weil: Wenn diese Partei dann von der Regierung in die Opposition wechselt, würde das für eine dieser Organisationen die Chancen auf staatliches Geld für sich oder den Vereinszweck deutlich mindern.

Die Behauptung Quasebarths auf dem BSW-Parteitag schien also schon damals zumindest gewagt.

Und bezeichnenderweise bestreiten nun die Spitzen sowohl des Verbandes Bildender Künstler Thüringen als auch des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, dass es die von Quasebarth behaupteten Gespräche überhaupt gab. Ganz zu schweigen von deren angeblichem Inhalt.

»Ich kann Ihnen sagen, dass wir seitens des Vorstandes oder der Geschäftsführung keinen Termin mit Herrn Quasebarth im Landtag hatten«, sagt die Geschäftsführerin des Verbands Bildender Künstler Thüringen, Michaela Hirche. Denkbar sei aus ihrer Sicht höchstens, dass Quasebarth im Verband organisierte Künstler auf anderen Veranstaltungen getroffen und mit ihnen gesprochen habe. Doch daraus ein Bekenntnis des Verbandes zum BSW abzuleiten, wie Quasebarth das tue, sei falsch. »Wenn eine einzelne Person für sich die Haltung vertritt, dass das BSW in die Regierung eintreten sollte, dann wäre das etwas, das unsere Gremien für uns als Haltung des Vereins nicht mittragen würden«, sagte Hirche. »Wir sind immer mit allen im Gespräch, um unsere Positionen vorzutragen.«

Ganz ähnlich sagt es eine Sprecherin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Es habe kein Gespräch von Verbandsvertretern mit Quasebarth in dessen Vizepräsidenten-Büro des Landtages gegeben. Und schon gar nicht habe sich der Verband ihm gegenüber parteipolitisch geäußert. »Koalitionsempfehlungen sprechen wir nicht aus.« Richtig sei aber, »dass wir mit allen demokratischen Parteien Gespräche geführt haben, auch mit dem BSW«.

Quasebarth selbst sagt, er könnte zwar erklären, wie es dazu kommt, dass diese beiden von ihm vor einigen Wochen explizit genannten Organisationen seinen damaligen Angaben so diametral widersprechen. »Genau genommen habe ich sogar mehr als eine Erklärung«, sagt er – ohne aber zu sagen, welche Erklärungen das sein sollen. Jedenfalls halte er an seiner damaligen Darstellung fest.