Foto: pa/Karl-Josef Hildenbrand

»›Das bisschen Haushalt macht sich von allein‹, / sagt mein Mann / ›Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein‹«, sang Johanna von Koczian 1977. Anscheinend aber doch, das hat eine neue Umfrage der Bertelsmann-Stiftung ergeben.

Danach meinen 68 Prozent der Männer, die hierzulande in heterosexuellen Partnerschaften leben, für den Haushalt seien Mann und Frau »gemeinsam« zuständig. Aber nur 44 Prozent der Frauen glauben, dass diese Aufgaben gleich verteilt seien. Schätzen beide ihren Zeitaufwand ein, dann investieren Männer durchschnittlich vier Stunden weniger pro Woche. Für die Kinderbetreuung sogar noch weniger: Da liegen die Männer zehn Stunden zurück.

Care-Arbeit? »I just don’t care«, so scheinen weiterhin viele Männer zu ticken, trotz aller woken Diskussionen. Nennen Sie es Liebe oder Ausbeutung, alle Ideologiekritik beginnt zu Hause. »Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau / Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau«, sang Johanna von Koczian.