Ukraine-Gespräche in Saudi-Arabien

Beginn der US-amerikanisch-ukrainischen Gespräche in Dschidda. Eine Lösung für ein Kriegsende ist nicht zu erwarten. Foto: IMAGO / Xinhua

Delegationen der USA und der Ukraine haben sich in der saudi-arabischen Hafenstadt zu Gesprächen über ein mögliches Ende des Krieges in der Ukraine getroffen. Teilnehmer waren unter anderem die Außenminister beider Länder, Marco Rubio und Andrij Sybiha, sowie der Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Andrij Jermak.

Im Vorfeld der Gespräche unterstrichen beide Seiten, dass es um ein Abtasten der Vorstellung der jeweils anderen Seite gehe. Rubio betonte die Bedeutung der Diplomatie, nannte sie die einzige Möglichkeit zur Beendigung des Krieges. Der Ukraine machte er deutlich, dass sie nicht zu den Grenzen von 2022 oder gar 2014 zurückkehren werde.

Die USA sollen Kiew vor dem Treffen auch gedrängt haben, eine Waffenruhe zu initiieren. Die brachte die ukrainische Delegation auch ins Spiel, allerdings auf die See und den Luftraum beschränkt, wo Russland die Übermacht hat. Auch das Rohstoffabkommen mit den USA soll zur Sprache gekommen sein, berichten ukrainische Medien. Laut der Nachrichtenagentur AFP sollen die Gespräche »normal verlaufen« sein. Ukrainische Quellen berichten indes von zähen Verhandlungen, bei denen die USA insbesondere mit dem Vorschlag zur Waffenruhe unzufrieden gewesen sein sollen. Klar ist, dass Moskau dem Vorschlag in dieser Form nicht zustimmen würde. Sowohl Moskau als auch Kiew sendeten zuletzt widersprüchliche Signale über die Bereitschaft zu einer Waffenruhe oder gar einem Friedensschluss. Der Kreml betonte, verhandlungsbereit zu sein, besteht aber auf seinen Forderungen wie Landgewinn und Neutralität der Ukraine. Jermak seinerseits rief in einem Beitrag für den »Guardian« dazu auf, keinen kompletten Waffenstillstand zuzulassen, solange die Ukraine nicht ihre Sicherheitsgarantien bekommen habe, und ging damit auf direkten Konfrontationskurs zu den USA.

In der Nacht zu Dienstag hatte die Ukraine die massivsten Drohnenangriffe auf russisches Territorium seit Kriegsbeginn geflogen. Man wolle damit ein »weiteres Zeichen senden«, hieß es in Kiew. Der Kreml wertete die Attacke als Signal Kiews, nicht wirklich verhandeln zu wollen.