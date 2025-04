Im Kika laufen ab heute Länderspiele der DFB-Frauen

Erstmals live auf Kika: Die deutschen Kickerinnen wollen ihre jungen Fans noch mehr für Frauen-Fußball begeistern. Foto: dpa/Daniel Löb

Erstmals überträgt der Kinderkanal (Kika) am heutigen Dienstag ein Fußball-Länderspiel. Und erstmals werden mit Lea (13) aus Hannover, Dimitris (13) aus Heilbronn Kinder beim Nations-League-Spiel Deutschland gegen Schottland als Reporter am Spielfeldrand unterwegs sein. Ihr Altersgenosse Niklas (12) aus Hamburg wird das Spiel gemeinsam mit ARD-Reporterin Stephanie Baczyk kommentieren. Es wird ab 17.30 Uhr live im Kika übertragen.

Möglich gemacht hat das die Kika-Mitmachaktion »Kommentiere wie ein Profi«. Dabei konnten Kinder ihre Fähigkeiten als Fußball-Kommentatoren unter Beweis stellen. Lea, Dimitris und Niklas setzten sich unter Hunderten von Bewerbungen durch und wurden ausgewählt, das Spiel in Wolfsburg als Reporter zu begleiten. Sie werden dabei von Profis wie Stephanie Baczyk unterstützt.

Die drei Kinder freuen sich sehr über diese einmalige Chance, ihre Leidenschaft für den Fußball mit anderen zu teilen. Das Ziel dieser Aktion ist, Kinder an sportlichen Großereignissen teilnehmen zu lassen. Die Live-Übertragung auf Kika soll den jungen Zuschauern einen altersentsprechenden Zugang zum Sport ermöglichen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) unterstützt diese Aktion, um noch mehr Kids für den Fußball der Frauen zu begeistern. Der Sport soll kindgerecht präsentiert werden.

nd.DieWoche – unser wöchentlicher Newsletter Mit unserem wöchentlichen Newsletter nd.DieWoche schauen Sie auf die wichtigsten Themen der Woche und lesen die Highlights unserer Samstagsausgabe bereits am Freitag. Hier das kostenlose Abo holen.

Im Sommer steht die Europameisterschaft der Frauen an und beim DFB wünscht man sich möglichst viele Fans, die dem DFB-Team beim Turnier in der Schweiz die Daumen drücken. Bundestrainer Christian Wück sagt: »Mit unseren Fans im Rücken wollen wir nicht nur die anstehenden Spiele in der Women’s Nations League erfolgreich bestreiten, sondern vor allem mit Blick auf die Europameisterschaft in der Schweiz weiter die Vorfreude in Deutschland steigern. Dabei liegen uns auch die jungen Zielgruppen am Herzen – Kinder und Jugendliche sowie ihre Familien.«

Die jungen Zuschauer können sich auf eine spannende Live-Übertragung mit den Kinder-Kommentatoren freuen. Besonderen Spaß bietet sich den Fans im Stadion: Dort wird Kika-Maskottchen Bernd das Brot in der Halbzeitpause tanzen – anlässlich seines 25. Geburtstags.

Mit Material von dpa

Autor Ali Mohammad Safdari ist 16 und Schülerpraktikant bei »nd.DerTag«.