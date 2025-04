Der »nd«-Ratgeber zieht um

Foto: nd Archiv

Liebe Leserinnen und Leser,

ein Blick ins Archiv des »nd« birgt immer wieder den einen oder anderen Schatz zutage. Für diese Zeilen hatte ich mich vor einigen Tagen auf die Suche nach dem Anfang des »nd«-Ratgebers gemacht und ihn schließlich ganz unten auf einer leicht vergilbten Seite der Ausgabe vom 16. August 1990 gefunden. Drei kurze Artikel, verteilt auf vier kurze Spalten. Der allererste überschrieben mit »Etiketten verraten: Wasser ist nicht gleich Wasser«. Die folgenden Sätze lieferten den Grund für die Einführung der neuen Rubrik in der Noch-DDR-Zeitung mitten im Wendewirrwarr gleich mit: »In unseren Läden ist Vielfalt eingezogen, die oft beim Kauf die Wahl zur Qual werden lassen ... Wer hätte je gedacht, daß es selbst bei einer so einfachen Sache wie Mineralwasser so viele Unterschiede geben kann.«

Vermutlich befeuert von Leserzuschriften, merkte die Redaktion offenbar schnell, dass es in dieser Zeit großen Bedarf an guten Ratschlägen und Aufklärung rund um Konsum, Steuern, Gesundheit und mehr gab. Schon einen Monat später folgte die erste ganze Ratgeber-Seite, die fortan monatlich erschien. Später folgte ein eigener Beileger, der über gut 30 Jahre in verschiedenen Größen und Rhythmen regelmäßig veröffentlicht wurde. Ohne Frage: Ein Erfolgsprodukt.

Diese Zeilen mögen nach Abschied klingen, doch das sollen sie keineswegs sein. Vielmehr kehrt der Ratgeber im »nd« zu seinen Wurzeln zurück: in die Hauptausgabe der Zeitung. Ab Mai wird er nicht mehr einmal im Monat beigelegt, sondern wieder eine ganze Seite im regulären »nd« füllen. Im Gegensatz zu 1990 sogar alle zwei Wochen.

Wie wir in den vergangenen Wochen schon einige Male erläutert haben, wird »nd«.DieWoche ab Mai einen Tag früher freitags erscheinen. Um Sie über das Geschehen vom Freitag zu informieren, produzieren wir an diesem Tag dann noch eine digitale Ausgabe von »nd.DerTag«, die Sie ab 19 Uhr in unserer App »nd.Digital« lesen können. Der bisher freitags erscheinende Ratgeber wird jedoch nicht in diese digitale Ausgabe verschoben, sondern teilt sich ab Mai immer mittwochs in der Zeitung zweiwöchentlich im Wechsel mit den Gesundheitsseiten seinen neuen Platz. Wir wissen schließlich, mit welch großem Interesse besonders unsere Zeitungslesenden auch heute die Ratgebertexte konsumieren.

Einen kleinen Abschied begehen wir mit diesem Schritt dann aber doch. Gut 15 Jahre lang war Jürgen Holz der verantwortliche Redakteur des »nd«-Ratgebers. Unermüdlich und vor allem so gründlich wie in den 35 Jahren seiner vorhergehenden Arbeit im Sportressort unserer Zeitung arbeitete er trotz Rentnerdaseins immer noch fast täglich im Interesse unserer Leserinnen und Leser. Für diese insgesamt mehr als 50 Jahre beim »nd« wollen wir ihm hier noch einmal ganz herzlich danken und hoffen, dass er als mittlerweile 80-Jähriger von nun an all seine Kraft und Zeit auf die eigene Gesundheit, seine Familie und ganz besonders natürlich seine Enkel konzentrieren kann. Und wie schon der damalige Chefredakteur Jürgen Reents ihm beim Renteneintritt im Jahr 2009 mit auf den Weg gab, wiederhole ich nun gern: »Niemals geht man so ganz. Schau hin und wieder rein, wenn du magst. Eine Tastatur, in die du eine kleine Reportage hämmern kannst, wird sich schon finden.« Danke, Jürgi!