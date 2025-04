Israel hat einen ganz bestimmten Fehler gemacht

Kontext

Knapp einen Monat nach der Tötung von 15 palästinensischen Sanitätern und Zivilschutzmitarbeitern im Gazastreifen räumt Israels Militär zumindest »fachliche Fehler« seiner daran beteiligten Soldaten ein. Der Zwischenfall am 23. März, bei dem israelische Uniformierte auf Ambulanz- und Feuerwehrfahrzeuge geschossen hatten, sei durch ein »operatives Missverständnis« hervorgerufen worden, heißt es in einer am Sonntag veröffentlichten Zusammenfassung einer Untersuchung. Der Vize-Kommandeur des Bataillons, der die Aktion unmittelbar vor Ort befehligt hatte, werde seines Postens enthoben. Er habe einen »unvollständigen und unzutreffenden« Bericht vorgelegt. Der ihm vorgesetzte Brigadekommandeur erhalte eine Verwarnung. Israels Regierung hatte ursprünglich behauptet, die Rettungsfahrzeuge seien unmarkiert und ohne Blaulicht gefahren. Später sichergestellte Handyvideos widerlegten diese Darstellung. nd/dpa