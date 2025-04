Protestmarathon zum 1. Mai: Gegen Kahlschlag und Militarisierung

Traditionen wollen gepflegt werden: Polizei und Demogeschehen am 1. Mai Foto: imago/Marius Schwarz

Wie zersplittert ist die linke Bewegung? Sehr stark, könnte man angesichts zahlreicher unterschiedlicher Demonstrationen rund um den 1. Mai meinen. Aber der Schein trügt. Die Schwerpunkte unterscheiden sich, aber die inhaltlichen Überschneidungen überwiegen: Militarisierung, Internationalismus und die sich verschlechternden Lebensbedingungen.

Wedding gegen Krieg und Krise

Den Auftakt im Protestmarathon macht die Demonstration »Löhne erhöhen. Mieten senken. Frieden schaffen.«, federführend organisiert von der sozialistischen Stadtteilorganisation »Hände weg vom Wedding«. »Seit Jahren wird in Berlin gespart und gekürzt«, heißt es im Demonstrationsaufruf, der von zahlreichen im Nordberliner Stadtteil aktiven linken Gruppen unterstützt wird, von der Basisorganisation der Linken im Wedding, bis zur »North East Antifa«. In den Bereichen Bildung, Soziales, Kultur und der öffentlichen Infrastruktur werde mit neuer Wucht eingespart und kaputtgespart, so der Aufruf.

Neben der Kürzungspolitik richtet sich die Demonstration auch gegen die »katastrophale Wohnsituation« in Berlin. »Viele von uns fragen sich, wie lange sie noch im Wedding leben können.« Steigende Lebensmittelpreise, stagnierende Löhne und gleichzeitig im »europaweiten Wahn« erhöhte Rüstungsausgaben lassen die Organisator*innen zu dem Schluss kommen: »Krieg und Krise werden auf unserem Rücken ausgetragen und auf uns abgewälzt.« Aber: »Der Wedding wehrt sich!« Und zwar am 30. April um 17 Uhr am Leopoldplatz.

Queerfeministische Walpurgisnacht

Die Walpurgisnacht geht dann queerfeministisch weiter: Die Demonstration »Take back the night« zieht ab 20 Uhr vom Kreuzberger Mariannenplatz zum Ostkreuz. Die Organisator*innen schlagen einen Bogen von internationalen Kämpfen für Freiheit zur Unterdrückung von FLINTA* (Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, Trans* und Agender) in Deutschland. »Denn die Verwobenheit von Kapitalismus, Kolonialismus und Patriarchat schafft die Bedingungen, um FLINTAS* weltweit zu unterdrücken, zu domestizieren und zu ermorden. Wir stehen in Solidarität mit allen Unterdrückten überall!«, so der Demonstrationsaufruf.

Die Organisator*innen solidarisieren sich mit vier pro-palästinensischen Aktivist*innen, die der Berliner Senat ausweisen will und kritisieren Polizeigewalt auf Demonstrationen. »Der deutsche Antisemitismus wird negiert und für rassistische Hetze instrumentalisiert, um Polizeigewalt zu rechtfertigen«, heißt es. Auch gegen Femizide, häusliche Gewalt und die Kriminalisierung von Sexarbeit wird demonstriert. Die Demonstration ist nur für FLINTA*.

Elon Musk zum Mars

Der Kampftag der Arbeiterklasse selbst beginnt um 11 Uhr mit der traditionellen Demonstration des Deutschen Gewerkschaftsbundes unter dem Motto »Mach dich stark mit uns«. Diese startet am Strausberger Platz und zieht zum Roten Rathaus.

Für 13 Uhr ruft das selbsternannte »Quartiersmanagement Grunewald« beziezungsweise die »Gemeinwohlorientierte Raumfahrt-Behörde Grunewald Space Agency« zum Johannaplatz. Die Satiredemo will Milliardäre wie Elon Musk vom »Spaceport Cape Gruneval im Südwesten Berlins« zum Mars schicken. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz soll ein Flug ermöglicht werden, »schließlich macht er beste Politik für Überreiche und wird als Kanzler der Mars-Kolonie Neu-Grunewald glänzen können«. Die Aufmachung ist witzig, das Anliegen ist ernst: Im Aufruf wird die Kürzungspolitik kritisiert, genauso die Umverteilung von unten nach oben und Militarisierung. »Indem wir die größten Profiteure von Aufrüstung und Abschottung ins All schießen, leisten wir einen wichtigen Beitrag.«

1. Mai: zaunfrei und revolutionär

Zeitgleich mit der Satiredemo im tiefen Berliner Westen findet im Görlitzer Park in Kreuzberg ab 13 Uhr ein »Protest-Festival« statt. Der »Rave against the Zaun« mit Livebands, Reden und Infoständen wird dann ab 16.30 Uhr mit einer »Protestparade« abgeschlossen. Ausgangspunkt ist die Kritik an der vom Berliner Senat geplanten Umzäunung des Parks. Aber auch hier richtet sich der Protest gegen Aufrüstung und Militarisierung. »Diese Politik der Abschottung und die Logik, Gewalt als Mittel der Konfliktlösung einzusetzen, muss durchbrochen werden«, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Protestparade will sich am Hermannplatz der Revolutionären 1. Mai-Demonstration anschließen, die ab 18 Uhr vom Südstern zum Rathaus Neukölln und zurück zum Auftaktort zieht. Inhaltlich ist die Demonstration breit aufgestellt, zahlreiche Gruppen mobilisieren. Ein antimilitaristischer Block wendet sich gegen imperialistische Kriege, mit einem »besonderen Fokus auf den Genozid in Palästina sowie die sich zuspitzende Situation in Kurdistan«. Antifaschistische Gruppen rufen zu einem Block mit Schwerpunkt Repression gegen Antifaschist*innen auf. Es gibt einen migrantischen, einen sozialistischen und einen feministischen Block, zu dem es in einem Aufruf heißt: »kein Klassenkampf ohne Feminismus, kein Feminismus ohne Klassenkampf«.

Und die Polizei? Anders als in den Jahren zuvor hält sie sich mit Panikmache zurück, was mögliche Ausschreitungen betrifft. Auffahren wird sie trotzdem. Rund 6000 Polizeibeamt*innen sollen im Einsatz sein.