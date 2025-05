Kanzlerwahl: Nur kurze Schadenfreude

Friedrich Merz im Bundestag. Foto: AFP/RALF HIRSCHBERGER

Wer dafür verantwortlich ist, dass Friedrich Merz nicht zum Bundeskanzler gewählt wurde, ist nicht bekannt. Die Kanzlerwahl ist geheim. Es kursieren verschiedene Theorien: Sozialdemokrat*innen, die damit unzufrieden sind, wie Lars Klingbeil seinen Stiefel durchgezogen hat oder den Brandmauerbrecher Friedrich Merz nicht wählen wollten. Oder Christdemokrat*innen, denen Merz nicht genug Rassismus und Sozialabbau in den Koalitionsvertrag verhandelt hat. Auch Frustrierte aus beiden Fraktionen sind möglich. Merz und Klingbeil haben dafür genug Gründe gegeben. Spekulationen sind zu diesem Zeitpunkt allerdings müßig.

Klar ist, wer von Merz’ Scheitern profitiert: die AfD. Die extrem rechte Partei jubilierte, nachdem Merz nicht gewählt wurde. Ihre Führungsfiguren forderten sofort Neuwahlen und machten Kooperationsangebote in Richtung Union. Die Strategie dahinter ist durchsichtig: Die AfD will die Union spalten und dafür sorgen, dass an ihr bei Regierungsbildungen kein Weg vorbeigeht. Jede Unsicherheit nützt den extrem Rechten dabei. Erinnert sei an die Wahl von Thomas Kemmerich zum Kurzzeit-Ministerpräsidenten von Thüringen vor fünf Jahren.

Schadenfreude nach der Wahlniederlage von Friedrich Merz sollte also nicht allzu viel Raum einnehmen, so sehr sie berechtigt ist. Chaos um die Kanzlerwahl oder gar Neuwahlen haben das Potenzial, die Demokratie nachhaltig zu beschädigen und die Reste der Brandmauer einzureißen. Die geplante Koalition von CDU/CSU und SPD wird ein Bündnis der Ausgrenzung gegen Arme und Migrant*innen, der konservativen Kulturpolitik und der Vertretung von Lobbyinteressen. Schlechte Aussichten, und es wird tausend gute Gründe geben, gegen diese Regierung zu protestieren. Bessere Aussichten als gestärkte Faschist*innen sind das aber trotzdem.