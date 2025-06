»Veteranentag«: Befehl, Gehorsam und Bussi

»Kriegstüchtigkeit« geht auf’s Denken: Die Bundeswehr sucht mehr Mitmarschierer. Foto: MAGO/Noah Wedel

Erinnert sich noch jemand an die Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands (APPD)? Sie forderte die »ultimative und totale Rückverdummung der Menschheit«. Für eine Spaßpartei von Punks und Anarchos war das in den Nullerjahren witzig, heute sagt man ganz offiziell Sicherheitspolitik dazu. An vorderster Front kämpft wieder mal die SPD. 1914 stimmte sie den Kriegskrediten zu, 2023 forderte der von ihr gestellte Verteidigungsminister Boris Pistorius: »Wir müssen kriegstüchtig werden«. Das geht nicht nur auf’s Geld (sehr teuer), sondern auch auf’s Denken (sehr dumm). Trotzdem glauben daran mittlerweile alle Parteien außer Die Linke. Man kann auch Befehl und Gehorsam dazu sagen.

Nur die Gesellschaft ist noch nicht richtig auf Linie. Dem neuen Militarismus fehlen die Leute. Denn die wissen: Sicherheit geht wirklich vor. Wer will schon Kanonenfutter werden wie im russischen Krieg gegen die Ukraine? Aber sollten die ganzen neuen Waffen nicht auch irgendwann mal eingesetzt werden?

Das deutsche Militär hat ein Imageproblem. Historisch hat es Millionen Tote auf dem Gewissen. Nach den zwei begonnenen Weltkriegen wollte es – in beiden deutschen Staaten – friedlich wirken. Und jetzt soll es »kriegstüchtig« werden und die Gesellschaft gleich mit. Mehr kriegerische Kultur bitte! Denn Kultur ist die Munition der Aufrüstung.

Deshalb wird am kommenden Sonntag der erste »Nationale Veteranentag« gefeiert. Den haben SPD, Union, Grüne und FDP 2024 beschlossen. Deutschland soll seinen Soldaten gedenken. Alles Helden außer Hitler, abstrakt gesehen. Konkret heißt es: Gesellschaft, gib Bussi! Für die zehn Millionen Ex-Soldaten der Bundeswehr soll es Konzerte, Podiumsdiskussionen, Gottesdienste und ähnliches geben.

Wer wissen will, was es heißt, »kriegstüchtig« zu sein, sollte sich sein eigenes Kulturprogramm zusammenstellen und einen dieser Spielfilme anschauen: »Der Untertan«, »Johnny zieht in den Krieg« oder »Full Metal Jacket«.

Der Leitsatz der APPD war übrigens: »Frieden Freiheit Abenteuer«.