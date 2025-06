Umsturz mit kleinen Schritten

Was wird der Iran als Nächstes tun? Der Oberbefehlshaber der iranischen Armee, General Amir Hatami (M) berät sich mit Admiral Mahmoud Mousavi (rechts) und Admiral Habibollah Sayyari. Foto: dpa/AP/Iranian Army Press Service

Die Islamische Republik Iran steht mit dem Rücken an der Wand und muss in irgendeiner Form auf die Bombardierung durch die US-Luftwaffe reagieren. Irgendwie und irgendwann. Nur sind die Optionen für einen Vergeltungsschlag begrenzt, denn alle bergen die reale Gefahr, dass die USA bei einem Angriff gegen ihre Militäreinrichtungen mit voller Wucht zurückschlagen und richtig in den Krieg an der Seite Israels eintreten. Für die Islamische Republik wäre das Selbstmord (den sich viele, das sei angemerkt, wünschen).

Was also tun? Derzeit scheint man in Teheran Zeit gewinnen zu wollen, schießt weiter mit Raketen auf Israel, das seinerseits vermehrt militärische Ziele und auch Flughäfen im Iran angreift. Hätte der Iran die Wunderwaffe, würde er sie wohl jetzt aus der Tasche ziehen. Lange kann sich der Iran das nicht erlauben. Bombardiert wurde auch das berüchtigte Evin-Gefängnis, wo die politischen Gegner inhaftiert sind. Nach den Angriffen auf Atomanlagen scheint Israel mit kleinen Schritten den Umsturz des Regimes betreiben zu wollen.