Aktivisten besetzen städtisches Ladenlokal in Frankfurt

Im Frankfurter Gallusviertel wollen Aktivist*innen ein »Internationalistisches Zentrum« etablieren. Foto: IMAGO / imagebroker

Frankfurt/Main. Am Samstag haben Aktivist*innen im Frankfurter Stadtteil Gallus ein seit längerer Zeit leerstehendes, stadteigenes Ladenlokal besetzt. Dort wollen sie ein »Internationalistisches Zentrum« etablieren. Dieses soll als Anlaufstelle für politische, soziale und internationalistische Aktivitäten fungieren, wie die »Frankfurter Allgemeine« (FAZ) berichtet. Geplant sind demnach Kultur- und Bildungsangebote sowie solidarische Arbeit im Stadtteil.

Die Aktivist*innen begründen ihr Vorgehen mit steigenden Mietpreisen im Gallus und dem Mangel an linken Räumlichkeiten in Frankfurt. Als die Polizei gegen 17 Uhr wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch anrückte, sicherte sie laut der »FAZ« zunächst das Gebäude ab. Die Besetzer*innen meldeten daraufhin eine Spontandemonstration an, woraufhin die Polizei die Straße für den Verkehr sperrte.

Offenbar verorten sich die Besetzer*innen in der antikolonialen Bewegung. Bei einer Mahnwache vor dem besetzten Objekt sollen Teilnehmer*innen die vor allem aus Palästina bekannten Kufiyas getragen haben. Zu den Forderungen habe gehört, die von Großbritannien verhängte Einstufung der aktivistischen Gruppe »Palestine Action« als Terrororganisation aufzuheben. Für die kommende Woche ist ein Vortrag zur »Rolle Deutschlands im Genozid in Gaza« angekündigt, berichtet die »FAZ«. Ebenfalls auf dem Programm stünden Vorträge zum Frankfurter Häuserkampf, ein Gespräch über die Proteste in Kenia sowie ein »Kindertag«.

Das besetzte Ladenlokal stand bereits seit geraumer Zeit leer, ohne dass die Stadt einen Nachmieter hätte finden können. Nach einer Forderung der Aktivist*innen soll die Baudezernentin Sylvia Weber (SPD) persönlich vor Ort erschienen sein. Nach einer gemeinsamen Besichtigung des Gebäudes habe diese entschieden, von einer sofortigen Räumung abzusehen. In der kommenden Woche soll das Amt für Bau und Immobilien die Lage in der Lahnstraße begutachten. mmo