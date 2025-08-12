Fax to the Future

Patrick Lempges über digitale Abhängigkeit made in Germany

Der Weg zur digitalen Souveränität ist noch lang.
Der Weg zur digitalen Souveränität ist noch lang.
Foto: dpa/Jan Woitas

Digitale Sicherheit, Clouds, KI – zwölf Jahre nach Merkels Spruch, das Internet sei »für uns alle Neuland«, ist der Umgang in Deutschland damit immer noch genau das. Nach über einem Jahrzehnt Investitionsrückstand soll nun die Aufholjagd starten.

Zur Entwicklung von Cloud-Lösungen für die öffentliche Verwaltung arbeitet das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit US-Firmen wie Google Cloud zusammen. Das Ziel: »digitale Souveränität«. Doch keine Bange: Die Beauftragung von Firmen, die auf den Verkauf von Daten spezialisiert und in den USA gesetzlich verpflichtet sind, Behörden Zugang zu ihren Daten zu ermöglichen, ist total sicher. Das BSI hat schließlich Verträge ausgehandelt. Die Gesellschaft für Informatik warnte, dass diese die Frage der Verfügbarkeit der Clouds gar nicht betreffen. Trump könne jederzeit das Licht ausschalten. Das BSI sieht jedoch keine andere Möglichkeit: Deutschland liege so weit zurück, dass man noch auf die US-Monopolisten angewiesen sei. Wir sollten eine Beschwerde faxen.

Wir stehen zum Verkauf. Aber nur an unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört denen, die sie lesen und schreiben. Sie sichern mit ihrem Beitrag, dass unser Journalismus für alle zugänglich bleibt – ganz ohne Medienkonzern, Milliardär oder Paywall.

Dank Ihrer Unterstützung können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen in den Fokus rücken
→ marginalisierten Stimmen eine Plattform geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten anstoßen und weiterentwickeln

Mit »Freiwillig zahlen« oder einem Genossenschaftsanteil machen Sie den Unterschied. Sie helfen, diese Zeitung am Leben zu halten. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Falsche Argumente

Matthias Monroy zur Kritik an Palantir-Software

Wegwerf-Mode - Weniger ist sehr viel mehr

Kurt Stenger über die gigantischen Kleidermüllberge

Und alle wissen es

Sarah Yolanda Koss über die große Umverteilung in den USA

Angriffe auf die Presse: Tödlicher Konsens

Mithu Melanie Sanyal fragt, wie es dazu kommen konnte, dass das Töten bestimmter Menschen als nicht ganz so falsch gilt

Fax to the Future

Patrick Lempges über digitale Abhängigkeit made in Germany

Mitgeschossen: Deutsche Medien gefährden ihre Kollegen

Deutsche Journalisten gefährden ihre Kollegen in Gaza, meint Julian Daum

Soziale Säuberung in D.C.

Peter Steiniger über Trumps Pläne zur Vertreibung von Obdachlosen aus Washington

Vom Pausenhof in den Abschiebeflieger

Patrick Lempges über die wachsende Zahl abgeschobener Kinder

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.