Werbung

Schilf-Glasflügelzikade sorgt für große Schäden auf Äckern

Der Brandenburger Bauernverband warnt vor Schäden, die ein kleines Insekt verursachen

Landwirtschaft &ndash; Schilf-Glasflügelzikade sorgt für große Schäden auf Äckern
Foto: wikimedia/Michael F. Schönitzer

Ackerbauern haben eine Sorge mehr: die Ausbreitung von zwei Bakterien, die erhebliche Qualitätsverluste bei Kartoffeln und Zuckerrüben verursachen können. Es ist aber eine 5 bis 9 Millimeter kleine Zikade, die die Krankheitserreger verbreitet.

Ihren Namen hat die dunkelbraun bis schwarze Schilf-Glasflügelzikade von den transparenten Vorderflügeln und ihrem ursprünglichen Vorkommen auf Uferpflanzen. Von einer »absolut neuen Situation« spricht die Leiterin des Bundesforschungsinstituts für Kulturpflanzen in Quedlinurg, Sabine Andert: »Ein heimisches Insekt hat seine ökologische Nische verlassen und zunächst Zuckerrüben als Wirtspflanzen erschlossen und dann 2022 einen Wirtswechsel auf die Kartoffel vollzogen.« Die anpassungsfähige Zikade, an deren Hinterbeinen zwölf Dornen sitzen, ernährt sich vom Saft ihrer Wirtspflanze und legt ihre Eier im Boden daneben ab, wodurch es zum ober- und unterirdischen Befall kommt. Sie profitiert von der Symbiose mit den Bakterien, da diese die Pflanzen verdaulicher machen.

Mittel zur direkten Bekämpfung der Bakterien stehen nicht zur Verfügung. Es wird mit der Notfallzulassung von Insektiziden experimentiert, was angesichts des monatelangen Zikadenflugs allein nicht ausreicht. Als beste Bekämpfungsmethode gelten bisher eine bestimmte Fruchtfolge und eine längere Brache bis April.

In Teilen Süd- und Ostdeutschlands gehen die Schäden bereits in die Millionen. 2024 waren 85 000 Hektar Zuckerrüben und 22 000 Hektar Kartoffeln – acht Prozent ihrer bundesweiten Anbaufläche – befallen. In Brandenburg gibt es noch keine großen Ausfälle, »doch die Gefahr nimmt zu«, so der Landesbauernverband am Montag. Ein erstes größeres Vorkommen wurde in Märkisch-Oderland gesichtet.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Wirtschaft und Umwelt

Schilf-Glasflügelzikade sorgt für große Schäden auf Äckern

Der Brandenburger Bauernverband warnt vor Schäden, die ein kleines Insekt verursachen

Kreislauf der Arbeitslosigkeit

Krankheit macht arbeitslos, Arbeitslosigkeit zugleich krank. Experten kritisieren einen sich selbst ver­stär­ken­den Zustand

Streit vor dem »Herbst der Reformen«

Kanzler erklärt Sozialstaat für nicht mehr finanzierbar, Vizekanzler will Ungerechtigkeiten vermeiden

KI wie Kündigung International

IT-Konzerne bauen weltweit Hunderttausende Stellen im Programmier- und Datenbereich ab

Gorleben: Energiepark statt Endlager

Gemeinden wollen Areal über Gorleben-Salzstock einer kommualen Stiftung übergeben

Nach dem Waldbrand: Grünes Wunder im Werden

Nach dem verheerenden Waldbrand auf der Saalfelder Höhe entsteht ein neuer Forst

Wenn Arbeit nicht zum Wohnen reicht

Ein Kind, ein Job und trotzdem in Wohnungsnot: Das betrifft immer mehr Menschen in Deutschland

Bund macht weniger Schulden

Defizit des deutschen Staates lag im ersten Halbjahr um 19,4 Milliarden Euro niedriger

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -